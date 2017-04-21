نانسي عجرم تقاطع برنامج رامز جلال بعد فضيحة نيشان

مازالت تداعيات كشف الإعلامي اللبناني طوني خليفة عن محاولات مواطنه "نيشان" استدراج مشاهير للمشاركة في برنامج مقالب الممثل المصري رامز جلال تتوالى، بعد أن كشف جي جي لامارا، مدير أعمال المغنية اللبنانية نانسي عجرم عن اعتذار الأخيرة عن المشاركة في "ما كانت تظنه" برنامجاً لنيشان.

وقال لامارا في مداخلة هاتفية مع خليفة في برنامج “العين بالعين” في حلقة بثت مساء الخميس الـ 20 من أبريل/نيسان 2017 ، أن اعتذار عجرم جاء بعد أن اكتشفت أن ما كنت تظنه "برنامجاً لنيشان ما هو إلا استدراج لبرنامج مقالب الممثل المصري رامز جلال" حسب تعبيره.

مؤكداً أنهم لم يكونوا يعلمون أن هذه الحلقة "مقلب" لأن نانسي ترفض الظهور في هذه البرامج، وأنهم وافقوا على الظهور مع نيشان في البرنامج لصداقتهم معه.

من جانبه، وجه لامارا الشكر إلى خليفة والذي ساهم عبر كليب نشره على اليوتيوب في كشف تفاصيل ما يقوم به نيشان، الذي وصف تصرفه بـ"المفاجأة" بسبب المصداقية التي يتمتع بها، وقال إنه وعجرم لم يناقشاه عندما اتصل بها زاعماً أنها ستشارك معه في برنامج Talk Show مدته 45 دقيقة، ولم يسألا عن طبيعة الأسئلة "حتى لا تفقد المقابلة لذتها" حسب تعبيره.

الجدير بالذكر أن الحلقة المذكورة استضافت عدداً من المشاهير أبرزهم المطرب المصري إيمان البحر درويش، وخصصت لتفنيد مقالب جلال السابقة، بل وعرض من خلالها مشهد لمقلب وقع ضحيته نيشان شخصياً وكال بعده أبشع الشتائم لجلال.









ولم يفت خليفة أن يذّكر نيشان بأنه "استُخدم" لاستدراج أناس يثقون به واصفاً إياه بـ "حصان طروادة الذي تسلل من خلاله لإقناع مقربين إليه بالمشاركة في البرنامج المذكور".

وأخيراً نفى خليفة جملةً وتفصيلاً أن يكون هدفه إفشال برنامج جلال مؤكداً أنه لا قدرة له على "ضرب برنامج بهذا الحجم مدعوماً ومعروضاً على MBC"، بل هدفه الأساسي إنقاذ من يمكن إنقاذه من مثل هذه المقالب حسب تعبيره.

موقف نيشان ملتبس

بدوره، ذكر موقع مجلة "سيدتي" أنه حصل على "الصورة الكاملة" من موقع تصوير البرنامج، الذي أكد مصدر من فريق إعداده أنّ التصوير يتمّ بالفعل ولا صحة لما تردد عن توقفه بعد تصريحات خليفة، مشيراً إلى قائمة تضم 50 من المشاهير للمشاركة في التصوير لمواجهة أي اعتذار مفاجئ أو حالة مرضية طارئة تمنع التسجيل أو اكتشاف النجم مبكراً لطبيعة المقلب أو رفضه إذاعة الحلقة.

وأضاف الموقغ أنّ فريق الاعداد انتهى بالفعل من تصوير 18 حلقة كاملة، كما تمّ تسجيل أغنية المقدمة بصوت رامز جلال، ومن المنتظر الانتهاء من تصوير حلقات الموسم الجديد نهاية الأسبوع القادم".

ونسبت المجلة إلى المصدر نفسه قوله إن موقف نيشان من برنامج جلال "ملتبس" ولا يمكن توضيحه حالياً حفاظاً على سرية الحلقات، ولكن المؤكد أنه خارج فريق العمل حالياً، ومن حقه أن يوضح حقيقة موقفه عندما يطل للمرة الأولى أمام وسائل الإعلام في الكويت يوم 23 أبريل/نيسان 2017، حيث سيتواجد ضمن مشاركته في ملتقى إعلامي هناك.

