هجوم على مكتب للمخابرات الروسية شرق البلاد ومقتل 2 وإصابة شخص

قالت وكالة المخابرات الروسية الاتحادية الجمعة 21 أبريل/نيسان 2017 إن مسلحاً فتح النار على المتواجدين في أحد مكاتبها الإقليمية في أقصى شرق البلاد مما أسفر عن مقتل موظف وزائر.

ووقع الهجوم على مكتب تابع لوكالة المخابرات الاتحادية في منطقة خبروفسك القريبة من الصين وأسفر عن إصابة زائر آخر.

وتأسست الوكالة الاتحادية على أنقاض جهاز المخابرات السوفيتي (كي.جي.بي).

وأوضحت الوكالة في بيان "دخل شخص غير معروف غرفة الاستقبال بمكتب فرع وكالة المخابرات الإقليمي في خبروفسك وفتح النار على الموجودين".

ونقلت وكالة تاس عن مسؤول في الوكالة أن المهاجم من السكان المحليين من مواليد 1999 وينتمي إلى تنظيم قومي لم تذكر اسمه.

وأوضحت وكالة المخابرات أن الزائر الذي قتل والآخر الذي أصيب من جمهوريتين سوفيتيتين سابقتين.