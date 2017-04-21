دينا الشربيني تعود من دبي على متن طائرة عمرو دياب الخاصة.. شاهد أول رد لزوجته وأولاده

نشرت زينة عاشور، زوجة المغني المصري عمرو دياب، أول فيديو لها مع أسرتها بعد انتشار خبر زواجه من الممثلة دينا الشربيني.

وظهرت زينة مع بناتها كنزي وجنا في سيارة أجرة، وبدت الأم وهي تستمتع بوقتها رفقة بناتها.

❤️❤️❤️ A post shared by Zeina (@zeinaashour) on Apr 19, 2017 at 11:35am PDT

ويبدو أن أفراد الأسرة يقضون عطلة بأميركا، إذ نشرت زينة اليوم الجمعة 21 أبريل/نيسان، صورة لها على جسر بروكلين بمدينة نيويورك.

#brooklynbridge A post shared by Zeina (@zeinaashour) on Apr 20, 2017 at 2:44pm PDT

ومن جهة أخرى، عاد الفنان المصري عمرو دياب إلى القاهرة بعد قضاء 5 أيام في دبي، وأشارت مجلة لها إلى أن "الهضبة" عاد على متن طائرته الخاصة التي رافقته عليها دينا الشربيني.

وكان المغني المصري عمرو دياب، قد سافر إلى الإمارات، صباح يوم 15 أبريل/نيسان، وسافرت معه على الطائرة نفسها الممثلة دينا الشربيني.

فيما أكدت مجلة "لها"، أن الشربيني ودياب أنهيا إجراءات سفرها على متن الرحلة ذاتها لطائرة لخطوط الإماراتية رقم 926 والمتجهة إلى دبي، وأنهما انتظرا سوياً بصالة كبار الزوار، بعد سداد قيمة دخولهما إلى الصالة بالإخطار نفسه.

أتى ذلك بعد الشائعات الأخيرة بشأن زواج الشربيني من دياب، والتي نفتها مديرة أعمال الأخير وعدد من المقربين منهما، فيما لم يتحدث بشأنها صاحبا القضية الأصلية.