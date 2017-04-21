500 مليون دولار نفقة جانيت جاكسون.. ومدير أعمالها: المال للطفل لا لأمه

أفاد مدير أعمال الفنانة الأميركية جانيت جاكسون، أنها ستحصل على 500 مليون دولار من الملياردير القطري وسام المانع بعد اتفاقهما على الطلاق، وليس 200 مليون كما أفادت مجموعة من الأخبار المتداولة في الأيام الأخيرة.

وعبر حسابه الخاص على إنستغرام، قال صديق جانيت المقرب ومدير أعمالها جيل دولدولاو-Gil Duldulao، إن هذا المال من حق المولود وهو ليس من أجل جانيت، مشيراً إلى أن مغنية البوب لن تقبل بهذا المال "لأنها ليست صائدة ماس ولا تحب أن تجني المال بهذه الطريقة"، حسب تعبيره.

F you A post shared by Gil Duldulao (@ghsduldulao) on Apr 15, 2017 at 4:06am PDT

وفي رده على الخبر الذي يقول إن جاكسون تعاقدت مع المانع على الزواج لمدة 5 سنوات مقابل هذا المبلغ المالي، قال كيل: "راجعوا معلوماتكم فجانيت متزوجة منذ 4 سنوات وبعض الأشهر، أيها الأوغاد".

ومباشرةً قبل نشر تدوينته، نشر كيل صورة لجانيت وطفلها عيسى، وقال إنه يشتاق إلى "ابن أخته عيسى".

While your at Coachella, I'm adoring my bestie and my beautiful nephew Eissa A post shared by Gil Duldulao (@ghsduldulao) on Apr 14, 2017 at 5:45pm PDT

صرح مقربون من النجمة الأميركية لصحيفة Daily Mail البريطانية، ليلة 9 أبريل/نيسان، أنها انفصلت عن زوجها المليونير القطري، بعد ثلاثة أشهرٍ فقط من ولادتها طفلهما الأول وهي بعمر الخمسين.

وكانت نجمة البوب، وشقيقة النجم الأشهر مايكل جاكسون، قد تزوَّجت رجل الأعمال القطري وسام المانع عام 2012، وأنجبت طفلهما الأول عيسى في الثالث من يناير/كانون الثاني 2017.