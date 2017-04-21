مصر.. إنهاء أزمة المعتمرين العالقين ونقل 5500 منهم إلى السعودية

أعلن رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي (حكومية)، مجدي إسحق، الجمعة 21 أبريل/نيسان 2017، عن نقل 5 آلاف و500 معتمر مصري إلى مدينتي جدة والمدينة المنورة، غربي السعودية، لأداء مناسك العمرة، عقب إنهاء أزمة تكدسهم بالمطار والتي استمرت 4 أيام.

وقال إسحق، في تصريحات صحفية، إن "جهود التواصل بين وزارة الطيران المدني المصرية والسلطات السعودية أدت إلى إنهاء أزمة تكدس المعتمرين المصريين العالقين وعودة انتظام جدول تشغيل رحلات خطوط الطيران السعودية".

وعلى مدى الأيام الماضية، شهد مطار القاهرة الدولي تكدساً في أعداد المعتمرين المغادرين على متن الطيران السعودي، ما أدى إلى وفاة شخص ووقوع حالات إغماء بين المعتمرين، وهي أزمة متكررة يعانيها المعتمرون بصفة شبه دائمة.

وقررت شركة الخطوط الجوية السعودية، اليوم، إلغاء الغرامات على تذاكر المعتمرين على الرحلات المتأخرة من مطار القاهرة الدولي "سواء عند استعادتها أو تغيير وجهة السفر أو إعادة الحجز مرة أخرى"، في إطار مواجهة تداعيات ارتباك حركة الطيران السعودي.

وأضافت الشركة، أنها أرسلت إخطاراً بذلك إلى جميع شركات السياحة التي لديها أفواج من المعتمرين المصريين على رحلاتها المتأخرة عن الإقلاع من مطار القاهرة الدولي.

وشهدت خطوط الطيران السعودية، حالة ارتباك وإلغاء لرحلاتها خلال الأربعة أيام الماضية؛ بسبب كثافة التشغيل خلال موسم العمرة (رجب وشعبان ورمضان)، ما أدى إلى نشوب مشادات بين العاملين بالخطوط السعودية والمعتمرين.

وأمس الأول الأربعاء، أكدت شركة الخطوط السعودية، في بيان لها، انتظام جدول تشغيل الرحلات والذي يضم 25 رحلة يومياً بالقاهرة، وقالت إن تأخر وصول وإقلاع الطائرات في المواعيد المقررة لها أدى إلى خلل في جداول التشغيل للخطوط السعودية.