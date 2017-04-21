الأمير ويليام يقلّد فيكتوريا بيكهام وساماً بريطانياً.. هكذا هنأها زوجها نجم كرة القدم

نشرت مصممة الأزياء البريطانية فيكتوريا بيكهام صورة لها رفقة زوجها ديفيد بيكهام، ووالديها بقصر بكنغهام بلندن.
إذ تسلمت فيكتوريا وسام الإمبراطورية البريطانية (OBE) من الأمير ويليام، تقديراً على مساعداتها الإنسانية وإنتاجاتها في مجال الأزياء طيلة 17 سنة.
وفي تعليقٍ على الصورة التي يوشحها فيها الأمير ويليام، كتبت فيكتوريا عبر حسابها الخاص على إنستغرام، "شعور لا يوصف".
مغنية البوب السابقة وجهت في تعليقٍ على الصورة الشكر لأسرتها على الدعم الذي قدموه لها، مؤكدةً أنهم ساعدوها على تحقيق حلمها.
نجم كرة القدم ولاعب نادي مانشستر يونايتد، ديفيد بيكهام، نشر بدوره الصورة على حسابه الخاص وكتب في تعليقٍ على استلام زوجته الجائزة: "يوم استثنائي، حصلت فيه هذه السيدة الشابة على OBE وكأسرة لها، لا يمكننا الشعور إلا بالفخر.. تهاني للمرأة التي تعمل بجِد، للأم والزوجة".
قبل أيام، كانت فيكتوريا بيكهام، تحتفل بعيد ميلادها الـ43، ونشرت فيديو لابنتها وهي تغني لها بمناسبة عيدها.