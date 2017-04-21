الأمير ويليام يقلّد فيكتوريا بيكهام وساماً بريطانياً.. هكذا هنأها زوجها نجم كرة القدم

نشرت مصممة الأزياء البريطانية فيكتوريا بيكهام صورة لها رفقة زوجها ديفيد بيكهام، ووالديها بقصر بكنغهام بلندن.

I love u @davidbeckham and my wonderful parents.Thank you for always supporting and encouraging me to follow my dreams. #OBE #BuckinghamPalace X VB A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Apr 20, 2017 at 9:06am PDT

إذ تسلمت فيكتوريا وسام الإمبراطورية البريطانية (OBE) من الأمير ويليام، تقديراً على مساعداتها الإنسانية وإنتاجاتها في مجال الأزياء طيلة 17 سنة.

وفي تعليقٍ على الصورة التي يوشحها فيها الأمير ويليام، كتبت فيكتوريا عبر حسابها الخاص على إنستغرام، "شعور لا يوصف".

Feeling incredibly proud 🇬🇧 #OBE #BuckinghamPalace X VB A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Apr 19, 2017 at 8:54am PDT

مغنية البوب السابقة وجهت في تعليقٍ على الصورة الشكر لأسرتها على الدعم الذي قدموه لها، مؤكدةً أنهم ساعدوها على تحقيق حلمها.

Wonderful day celebrating with my beautiful family x #BuckinghamPalace #OBE 🇬🇧 VB A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Apr 19, 2017 at 8:19am PDT

نجم كرة القدم ولاعب نادي مانشستر يونايتد، ديفيد بيكهام، نشر بدوره الصورة على حسابه الخاص وكتب في تعليقٍ على استلام زوجته الجائزة: "يوم استثنائي، حصلت فيه هذه السيدة الشابة على OBE وكأسرة لها، لا يمكننا الشعور إلا بالفخر.. تهاني للمرأة التي تعمل بجِد، للأم والزوجة".

Today was a special day , this young lady was awarded an OBE and as a family we couldn't be prouder ... A hard working woman , mother and wife... congratulations xxxxx ❤ @victoriabeckham A post shared by David Beckham (@davidbeckham) on Apr 19, 2017 at 2:25pm PDT

قبل أيام، كانت فيكتوريا بيكهام، تحتفل بعيد ميلادها الـ43، ونشرت فيديو لابنتها وهي تغني لها بمناسبة عيدها.