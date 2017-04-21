بحكم قضائي.. حسين فهمي يمتلك قسم شرطة جنوب القاهرة!!

فجَّر الفنان المصري حسين فهمي مفاجأةً بالكشف عن امتلاكه وأسرته قسم شرطة منطقة حلوان (جنوب القاهرة)، وحصوله على حكم قضائي باسترداد مقر مركز الشرطة.

وقال فهمي خلال لقائه ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة CBC، إن جده فهمي باشا كان رئيساً للبرلمان في مصر، وكان يمتلك أراضي كثيرة بمنطقة حلوان؛ إذ يعتبر أحد مؤسسي الحي، ومن بين أملاكه قصور عدة، تحول أحدها إلى مركز شرطة عقب مصادرتها من قِبل الدولة.

لكن حسين فهمي أكد لمنى الشاذلي أنه لم يسترد القسم حتى الآن، إضافةً إلى وجود ممتلكات أخرى ما زالت عائلته تنتظر الحصول عليها من المحكمة.

جدير بالذكر أن استضافة فهمي في البرنامج كانت لوجوده مع الفريق المصري للأولمبياد الشتوي الخاص؛ لكونه سفيراً للنوايا الحسنة لمنظمة اليونيسف، وجاء في إطار الحديث عن إنجازات الفريق وحصوله على 5 ميداليات في المسابقة.