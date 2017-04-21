مغنٍ سعودي مفاجأة حفل جاستن بيبر المقبل في دبي.. هكذا تشتري التذاكر

من المنتظر أن يحيي المغني الكندي الشهير جاستن بيبر حفلاً غنائياً بمدينة دبي الإماراتية في الـ6 من شهر مايو/أيار 2017، يحضره الآلاف من معجبي المطرب من الشباب سواء من دبي أو دول المنطقة.

لكن من مفاجآت الحفل، اختيار المغني السعودي حمزة هوساوي ليكون أحد المغنين الذين سيقدمون فقرات غنائية قبل بدء بيبر بالغناء.

هوساوي، الذي حصل على لقب الفائز الأول ببرنامج X-Factor الذي عُرض عام 2015، سيغني أيضاً في الحفل إلى جانب مغني الراب الكندي Deen Squad.

وكتب هوساوي على حسابه على فيسبوك حاثّاً معجبيه على الحضور: "سأقوم بافتتاح حفل جاستن بيبر ضمن جولته العالمية ومن ضمنها دبي.. نحن نُحضر لحفل مدهش لكل من سيحضر؟.. اشتروا تذاكركم فوراً حتى أراكم هناك ونمضي وقتاً طيباً".









يذكر أن هوساوي، البالغ من العمر 26 عاماً، عُرف في العالم العربي بعد فوزه بلقب X-Factor كما ذكرنا سالفاً، وجاء فوزه مفاجئة؛ لأنه لم يغنّ بالعربية قط في البرنامج.

وكان هوساوي قد درس إدارة الأعمال في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، حيث وُلد، وكان يعمل في أحد المصارف، قبل طلب إجازة لا تتعدى الأسبوعين للمشاركة في البرنامج؛ ظاناً أن مشاركته لن توصله إلى النهائيات، لكنه فعل.

إذ تولى المطرب راغب علامة أحد محكمي البرنامج تدريب هوساوي ضمن فريقه حسب قواعد البرنامج وكانت النتيجة فوزه باللقب، ولم يصل إلى منطقة الخطر قط.

الجدير بالذكر أن هوساوي أطلق أخيراً أول أغنية خاصة بعنوان Love a Little التي صورها في مدينة لوس أنجلوس الأميركية.









وكان هوساوي قد كشف في أحد لقاءاته التليفزيونية عن نيته إطلاق عمل فني بمساعدة خاله، يدمج من خلاله ألحان أغانٍ سعودية مع أغانيه الأجنبية، سيعمل عليها في المستقبل.

حفل دبي

جدير بالذكر، أن الحفل سيقام في Autism Rocks Arena، بالتعاون مع شركة Live 117 و Platinum Records.

فيما تتاح التذاكر للجولة التي تحمل اسم Purpose للحجز والشراء عبر مواقع بيع التذاكر المعتمدة في دولة الإمارات، وتتراوح أسعارها بين 133 و2270 يورو للفرد، على أن يتم تسليمها عبر البريد أو الحصول عليها من على الإنترنت.