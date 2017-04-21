صور جديدة تكشف أسرار الموسم السابع من Game of Thrones

نشرت شبكة HBO، المنتجة للمسلسل الملحمي Game of Thrones، عدة صور من الجزء السابع من العمل الذي يجري تصويره حالياً.



Get your @GameOfThrones fix with 15 new photos from the upcoming season. https://t.co/fN6Ad2F2Sh — Twitter Moments (@TwitterMoments) April 20, 2017

صحيفة The Independent البريطانية، وصفت الصور بأنها "أكثر إثارة لمعجبي العمل من الكليب الدعائي الذي أطلق قبل فترة؛ لأن الصور أُخذت من مواقع التصوير مباشرة، بينما جاء الكليب درامياً دون أن يفصح عن شيء حول الجزء الجديد".









بدورها، ذكرت مجلة Variety أن الصور كشفت الكثير حول الجزء المنتظر؛ من جلوس شخصية سيرسي على العرش الحديدي وإلى جانبها شقيقها جيمي، إلى اجتماع دينيرس بمؤيديها تايرون وماسيندي وفاري وغري وورم، وصولاً إلى لمحة عن شخصية ليانا مورمونت.

وكان الموسم السادس من العمل قد انتهى بتربع سيرسي على العرش بعد هزيمة الملكة مارغري ، فيما تم تتويج جون سنو زعيماً لـ Winterfell بعد معركة كبيرة أطلق عليها Battle of the Bastards هزم فيها رامزي بولتون، ثم إبحار دينيريس إلى Westeros للمطالبة بالعرش الذي تؤمن بأنها تستحقه.

ومن المنتظر أن يبدأ عرض مسلسل Game of Thrones في الـ16 من يوليو/تموز 2017، وسيتكون هذا الموسم من 7 حلقات فقط بدلاً من 10.

وعن هذا، علّق بطل العمل الممثل البريطاني كيت هارينغتون، صاحب دور جون سنو: "الموسم الـسابع طموح جداً.. حلقات الموسم أقل؛ ما يعني أن الميزانية كانت أكبر لكل حلقة؛ ومن ثم مستوىً أعلى لكل حلقة".