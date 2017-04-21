الراحل "بومنيار" بطلاً لمسلسل تلفزيوني جديد.. ومجسد شخصية القذافي مجهول

تعتزم شركة Entertainment One الأميركية، وPalomar الإيطالية إنتاج سلسلة تليفزيونية جديدة تتناول حياة الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي.

وذلك بالتعاون مع الإيطالي روبرتو سافيانو، مؤلف رواية "غومورا-Camorra" الشهيرة، والذي يُعِد سيناريو الحلقات مع مخرج الفيلم الوثائقي The Green Prince، نداف شيرمان.



وبحسب صحيفة El Mundo الإسبانية، يسرد هذا المسلسل التليفزيوني قصة رجل محارب سرعان ما تحول إلى طاغية ورجل مستبد يعامل كل من حوله بوحشية دون شفقة ولا رحمة، وقد أصبح هذا الرجل مليارديراً بفضل استغلاله عائدات آبار النفط.



فيما يؤكد الكاتب والصحفي الإيطالي روبرتو سافيانو، أنه بذلك ينتج قضية معقدة وقصة ملحمية قاسية، بعد نحو 6 سنوات من الحرب الأهلية في ليبيا التي انتهت بمقتل الدكتاتور الليبي معمر القذافي.

وأضاف سافيانو القول: "فكرة السلسلة تتمثل في مغامرة بقلب الصحراء، نتتبع خلالها خطوات زعيم تحمل مسؤولية أحداث إرهابية لم تكن له يد فيها، وتعاون مع جماعات مسلحة من أجل الحفاظ على كرسي الحكم ونفوذه في البلاد".

وحتى الآن، لم يتم الإعلان بعد عن هوية الممثل الذي سيلعب دور الزعيم الليبي، ولا موعد عرض المسلسل، إلا أن الشركتين رجحتا أن يتم إصداره قريباً.

جدير بالذكر، أن كاتب السيناريو، سافيانو، ألف رواية "غومورا" الشهيرة التي صورت حياة إحدى عائلات المافيا الإيطالية، "كامورا"، وقد تم تجسيدها في فيلم سينمائي، وسلسلة تليفزيونية لاقت نجاحاً كبيراً وصدىً دولياً، بعد عرضها على القنوات التليفزيونية، ونتفليكس وSundance TV.