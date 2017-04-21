طائرة عسكرية أميركية تنقل آية حجازي من القاهرة إلى واشنطن.. رافقها مسؤول كبير بالبيت الأبيض

قال مسؤول بالإدارة الأميركية إن مصرية أميركية احتجزت في مصر لنحو ثلاث سنوات بتهمة استغلال أطفال الشوارع نقلتها، أمس الخميس 20 أبريل/نيسان، طائرة عسكرية أميركية إلى الولايات المتحدة يرافقها مسؤول كبير بالبيت الأبيض.

ويوم الأحد برأت محكمة في القاهرة آية حجازي وهي مصرية تحمل الجنسية الأميركية بالإضافة إلى سبعة آخرين. وأفرج عن حجازي يوم الثلاثاء الماضي بعد حبسها لنحو ثلاث سنوات.

ووصلت إلى قاعدة أندروز الجوية على مشارف واشنطن.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن الرئيس دونالد ترامب طلب من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في حديث خاص المساعدة في القضية حين زار البيت الأبيض في الثالث من أبريل/نيسان.

ولم يذكر ترامب القضية علناً حين التقى السيسي.

وقال المسؤول إن مسؤولين أميركيين أثاروا قضية حجازي مع المصريين بعد تولي ترامب منصبه مباشرة في 20 يناير/كانون الثاني.

ورافقت حجازي خلال الرحلة دينا باول، نائبة مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض للشؤون الاستراتيجية. وكانت باول بالمنطقة حيث رافقت وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس.

وكانت حجازي (30 عاماً) أنشأت مؤسسة بلادي وهي منظمة غير حكومية تسعى لتوفير حياة أفضل لأطفال الشوارع.