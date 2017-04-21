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بالصور.. إزاحة الستار عن عربة طائرة يتجاوز سعرها مليون دولار

 |  رويترز
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AEROMOBILE
Jean-Paul Pelissier / Reuters

أزاحت شركة مقرّها سلوفاكيا الستار عن التصميم التجاري لعربة طائرة يتجاوز سعرها مليون دولار معلنة بدء تلقي طلبات شراء السيارة على أن يبدأ التسليم بحلول عام 2020.

وقالت شركة إيروموبيل إن سيارتها (إيروموبيل الطائرة) التي تشبه الدمعة والتي عرضتها في معرض توب ماركيز موناكو تتحول إلى وضع الطيران في أقل من ثلاث دقائق مشيرة إلى إمكانية طيّ جناحي السيارة أثناء وضع القيادة على الطرق وبسطهما إن أريد بها الطيران.

وشركة إيروموبيل واحدة من عدة شركات تعكف على تطوير عربات طائرة. وهي تهدف لإنتاج 500 سيارة من أول منتجاتها المتاحة للبيع بسعر بين 1.2 و1.5 مليون يورو (بين 1.29 و1.61 مليون دولار).

وقال ستيفان فادوتش، رئيس قطاع الاتصالات في إيروموبيل، إن السيارة تحتاج إلى مدرج لتتمكن من الطيران أو مكان آخر للإقلاع، كما يتعين على مالكيها أن تكون لديهم رخصة للقيادة والطيران.

وتدرس حكومات بالفعل كيفية تنظيم عمل الطائرات دون طيار والسيارات ذاتية القيادة، في حين تعمل شركات للسيارات والطيران على تطوير برمجيات والتخطيط الحضري لضمان سير هذه المركبات في مسارات وممرات آمانة.

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  • AEROMOBIL-FLYINGCAR/

    People look at the AeroMobil flying car during its unveiling at the Top Marques Monaco supercar show in Monaco April 20, 2017. REUTERS/Jean-Paul Pelissier

  • AEROMOBIL-FLYINGCAR/

    People look at the AeroMobil flying car during its unveiling at the Top Marques Monaco supercar show in Monaco April 20, 2017. REUTERS/Jean-Paul Pelissier

  • AEROMOBIL-FLYINGCAR/

    Inside view of the AeroMobil flying car during its unveiling at the Top Marques Monaco supercar show in Monaco April 20, 2017. REUTERS/Jean-Paul Pelissier

  • AEROMOBIL-FLYINGCAR/

    People look at the AeroMobil flying car during its unveiling at the Top Marques Monaco supercar show in Monaco April 20, 2017. REUTERS/Jean-Paul Pelissier

  • AEROMOBIL-FLYINGCAR/

    People look at the AeroMobil flying car during its unveiling at the Top Marques Monaco supercar show in Monaco April 20, 2017. REUTERS/Jean-Paul Pelissier

  • AEROMOBIL-FLYINGCAR/

    People look at the AeroMobil flying car during its unveiling at the Top Marques Monaco supercar show in Monaco April 20, 2017. REUTERS/Jean-Paul Pelissier

  • AEROMOBIL-FLYINGCAR/

    People look at the AeroMobil flying car during its unveiling at the Top Marques Monaco supercar show in Monaco April 20, 2017. REUTERS/Jean-Paul Pelissier

  • AEROMOBIL-FLYINGCAR/

    People look at the AeroMobil flying car during its unveiling at the Top Marques Monaco supercar show in Monaco April 20, 2017. REUTERS/Jean-Paul Pelissier

  • AEROMOBIL-FLYINGCAR/

    Juraj VaculÃ­k (L), Co-Founder and Chief Executive Officer of AeroMobil, and Prince Albert II of Monaco unveil the AeroMobil flying car during the Top Marques Monaco supercar show in Monaco April 20, 2017. REUTERS/Jean-Paul Pelissier

  • AEROMOBIL-FLYINGCAR/

    People look at the AeroMobil flying car during its unveiling at the Top Marques Monaco supercar show in Monaco April 20, 2017. REUTERS/Jean-Paul Pelissier

  • AEROMOBIL-FLYINGCAR/

    Juraj VaculÃ­k (L), Co-Founder and Chief Executive Officer of AeroMobil, and Prince Albert II of Monaco unveil the AeroMobil flying car during the Top Marques Monaco supercar show in Monaco April 20, 2017. REUTERS/Jean-Paul Pelissier

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