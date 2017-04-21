ساحر تونسي يطير بعروسه في قاعة الاحتفال بزفافهما وسط ذهول الحاضرين (فيديو)

تفاجأ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بانتشار مقطع فيديو من حفل زواج الساحر التونسي محمد بن عمر بمدينة صفاقس جنوب شرق تونس.

وأظهر المقطع عرضاً راقصاً بين الساحر وزوجته، قبل أن يقوم ببعض الحركات الخفيفة التي جعلت زوجته العروس تطير في الهواء، ثم لحق بها وسط انبهار الحاضرين الذين قاموا بالتصفيق وتصوير المشهد.

وفي تصريح لإذاعة موزاييك التونسية، قال محمد، وهو أستاذ تربية بدنية، إنه حصل على بطاقة احتراف فني في ألعاب سحرية، وأنه كان يحلم منذ طفولته بإنجاز أمر مماثل يوم زفافه.

وقال المتحدث إنه تدرب على الأمر مع زوجته سنة كاملة، وإن فريقاً بأكمله عمل معه على إنجاز الخدعة. وعبّر محمد عن استيائه من بعض التعليقات على الفيديو والتي اتهمته "بالسحر والشعوذة والاتصال بالجن".