أزمة نسرين أمين مع منتج فيلمها الأخير تصل إلى القضاء.. غابت عن التصوير

نشبت أزمة بين الممثلة المصرية نسرين أمين، والمنتج محمد الرفاعي، بسبب اتهام الأولى بعدم التزامها ببنود العقد المبرم بينهما بشأن فيلم "على وضعك" الذي جمعهما.

إذ قال الرفاعي أنها رفضت حضور العرض الخاص للفيلم الذي أقيم قبل عدة أيام، كما رفضت القيام بالدعاية الترويجية للفيلم، كما ينص بند الاتفاق، فيما أكد عزمه على رفع دعوة قضائية ضدها، بحسب بيانه، الذي نشره موقع "في الفن".

ولم تكن تلك الأزمة الأولى بين أمين والرفاعي، إذ سبق وأن امتنعت الممثلة عن حضور أحد أيام التصوير وبعض المشاهد الأخيرة من الفيلم، ما دفع المنتج لتحرير محضر بالواقعة.

وبحسب منتج الفيلم، فإن امتناعها عن التصوير جاء على خلفية اتهام أمين بقيام إدارة الفيلم بحذف بعض المشاهد لها، فيما أكد الرفاعي عدم حدوث ذلك، بحسب موقع "في الفن".

وكانت مواقع إخبارية أخرى من بينها موقع "24"، أكدت أن سبب امتناعها كان نتيجةً لعدم تلقيها باقي أجرها، الذي كتبه منتج الفيلم على دفعتين، الشيك الأول يصرف بعد انتهاء تصوير الفيلم، والثاني عقب طرحه بدور العرض، وهو ما لم يتم الاتفاق عليه إبان توقيع العقد، حسب ما أكدته نسرين.

هذا، ويشارك في بطولة الفيلم، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، الفنان لطفي لبيب، سامي مغاوري، حسن عبد الفتاح، مصطفى أبو سريع، أيمن قنديل، رانيا الملاح، ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج سارة وفيق.

جدير بالذكر، قيام أمين بشن هجوماً حاداً في وقتٍ سابق على المخرج محمد سامي، بعد اتهامه بحذف مشاهد لها من مسلسل "الأسطورة"، الذي عُرض في رمضان 2016، واتهمته بإضافة مشاهد أخرى لزوجته الممثلة بالمسلسل، مي عمر، في المقابل.

كما كتبت تغريدة عبر حسابها على "تويتر" قالت فيها أنها لو كانت تعلم أن المسلسل من بطولة زوجة المخرج صاحبة العدسات الملونة، ما كانت لتشارك فيه من البداية، بحسب موقع قناة "العربية"، ولكنها حذفت التغريدة في وقتٍ لاحق.

هذا الهجوم سبقها فيه الفنانة ياسمين صبري، التي انسحبت قبل أيام من انتهاء تصوير المسلسل.

وبعد نحو شهر من تلك الاتهامات، رد المخرج محمد سامي، خلال مداخلة هاتفية له في أحد البرامج على فضائية "دريم" التي استضافت زوجته، باتهام الفنانة نسرين أمين بـ"الكاذبة"، مؤكداً أنها كانت دائماً ما تفتعل الأزمات خلال تصوير العمل من أجل المغادرة، لانشغالها بتصوير 4 مسلسلات في الوقت نفسه.







