مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار بباريس

قال مصدر بالشرطة الفرنسية الخميس 20 أبريل/نيسان 2017، إن شرطياً قُتل وأُصيب آخر في واقعة إطلاق نار مساء الخميس، وسط باريس.

وأضاف المصدر أن الشخص الذي أطلق النار على الشرطة عند شارع الشانزليزيه، أحد أكثر الشوارع شهرة في العالم، قُتل.

وقالت الشرطة إن الواقعة "عمل إرهابي" على الأرجح. ودعت السلطات الجماهير إلى الابتعاد عن المنطقة.

وشاهد مراسل من رويترز طائرة هليكوبتر تحلق فوق وسط باريس في إطار متابعة عملية الشرطة فيما يبدو.

Seems serious, armed cops here #ChampsElysees pic.twitter.com/0xUsBtt2ix

— Shafik Mandhai (@ShafikFM) April 20, 2017