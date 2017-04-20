شاهد.. "القسّام" تلجأ إلى الأغاني لتبادل الأسرى مع إسرائيل

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، الخميس 20 أبريل/نيسان 2017، مقطعاً مصوراً يتضمن رسالة لعائلات أسيرين إسرائيليين يحمل تلميحاً إلى أنهما على قيد الحياة.

ويُظهر شريط فيديو، مدته 3 دقائق ونصف الدقيقة، على موقع "القسام" وفضائية "الأقصى" التابعة لحماس، أغنية باللغة العبرية تبدو كحوار تمثيلي بين الجنديين هدار غولدن، وشاؤول أرون مع والديهما، وتتضمن ترجمة كلماتها بالعربية عنوان "حكومتكم تكذب عليكم.. رسالة من جنود العدو الأسرى لعائلاتهم".

وتقول الأغنية: "أمي أمي، أنا هنا.. لماذا يقولون إنني ميت؟!". وتتابع: "أبي أمي.. افعلا كل شيء لكي تظهر الحقيقة، أنا في أَسر القسام.. أرجوكم أنقذوني".

وتضيف: "أبي.. أمي.. افعلا كل شيء لتخرج الحقيقة إلى النور".

وتضمنت الأغنية أيضاً: "كفى كذباً، أرسلتني الدولة لأحارب من أجلها، وبعد اأاسر أهملوني!".

وتقول حماس إن جناحها العسكري أسر إ اسرائيليين بينهم جنديان تعتقد اسرائيل انهما قتلا في حرب صيف 2014 في قطاع غزة.

والعام 2011 قامت اسرائيل وحماس بعملية تبادل افرج خلالها عن الف اسير فلسطيني مقابل جندي اسرائيلي كانت اسرته حماس صيف 2008.