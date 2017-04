لماذا يهتم بمقدمي برامج فوكس نيوز؟.. تعرَّف على 43 حساباً يتابعها ترامب على تويتر

other

يتابع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجموعة مختلطة من الشخصيات على تويتر، ولكنهم لا يتجاوزون 43 حساباً، في حين يرتفع عدد متابعيه إلى 27.6 مليون ويزيدون.

إذاً، ما الحسابات الـ43 التي يتابعها ترامب؟ هل المتابَعون هم أولاده، ومجموعة من مذيعي فوكس نيوز، وفنادقه وملاعب الغولف الخاصة به؟

إليكم كل الحسابات التي يتابعها ترامب على تويتر، بحسب موقع Business Insider.

السيدة الأولى: ميلانيا ترامب

لا تحتاج لمزيد من التعريف الآن، هي السيدة الأولى وزوجة ترامب الثالثة، حيث تزوجا في عام 2005.

فانيسا ترامب ودونالد ترامب الابن

فانيسا ترامب هي زوجة ابن دونالد ترامب. تزوجت العارضة السابقة دونالد ترامب الابن في عام 2005، ولديهما الآن 5 أطفال.

دونالد ترامب الابن، هو الابن الأكبر لدونالد ترامب من زوجته الأولى، إيفانا، وكان يعمل لصالح مؤسسة ترامب بعد تخرجه في جامعة بنسلفانيا بفترة وجيزة.

إيفانكا ترامب، ابنة ترامب الكبرى

إيفانكا ترامب، هي ثاني أكبر أبناء دونالد ترامب وأحد أقرب مستشاريه. وكانت أيضاً أول حساب يتابعه ترامب على تويتر. ابتعدت في الأشهر الأخيرة عن أعمالها التجارية مع مؤسسة ترامب ومتابعة خط الأزياء الخاص بها؛ للانتقال إلى العاصمة واشنطن.

لارا ترامب وإريك ترامب

تزوجت لارا ترامب بإريك ترامب -ثالث أبناء دونالد وإيفانا- في عام 2014. لارا، مدربة شخصية سابقة ومنتجة لقناة CBS. يعمل إريك في مؤسسة ترامب وكان أيضاً يشارك بنشاط في برنامج "المبتدئ (The Apprentice)".

تيفاني ترامب، ابنة ترامب الصُغرى

تيفاني ترامب -ابنة دونالد الصُغرى والطفلة الوحيدة من زوجته الثانية مارلا مابلز- تبلغ من العمر 23 عاماً وهي خريجة حديثة من جامعة بنسلفانيا. تحدثت في المؤتمر الوطني للجمهوريين في يوليو/تموز الماضي، لكنها بشكل عام لا تعمل على جذب الانتباه عكس باقي أبناء ترامب الكبار الآخرين.









مؤسسة ترامب، الشركة الأم لفنادق ترامب، وترامب إنترناشيونال ريالتي، وغيرها

في نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن دونالد ترامب أنه سيتخلى عن السيطرة على مؤسسة ترامب، التي تملك أيضاً ترامب وينيري وترامب غولد، إلى فريق من المديرين التنفيذيين وأبنائه البالغين، وتحديداً دونالد ترامب الابن وإريك ترامب.

وابتعدت إيفانكا ترامب منذ ذلك الحين عن أي حيازات تجارية في أثناء انتقالها إلى واشنطن.





يتابع ترامب أيضاً العديد من الحسابات الفردية الأخرى لممتلكاته، من ضمنها:

ترامب غولف

فندق ترامب وايكيكي

ملعب غولف وفندق ترامب ناشيونال دورال

فندق ترامب بفيغاس

فندق ترامب بشيكاغو

ملعب غولف ترامب بالعاصمة واشنطن

ملعب غولف ترامب بلوس أنجلوس

ملعب غولف ترامب شارلوت



نائب الرئيس مايك بنس

كان مايك بنس حاكم ولاية إنديانا قبل أن يتم اختياره نائب رئيس لترامب.

رينس بريبوس، رئيس طاقم عمل ترامب

رينس بريبوس هو الرئيس السابق للجنة الوطنية للجمهوريين. وقد تم تعيينه رئيساً لطاقم ترامب بعد وقت قصير من الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال بريبوس في ذلك الوقت: "إنه لمن دواعي الشرف حقاً أن أنضم إلى الرئيس المنتخب ترامب في البيت الأبيض رئيساً لطاقم العمل".

مايكل كوهين، المحامي الشخصي لترامب

عمل مايكل كوهين لدى ترامب أكثر من عقد من الزمان، وسيبقى في منصب المحامي الشخصي لترامب.

كيليان كونواي، مديرة حملة ترامب السابقة

كيليان كونواي مستشارة للبيت الأبيض. خدمت كونواي كمديرة لحملة ترامب من أغسطس/آب 2016 وحتى الانتخابات، وكانت سابقاً خبيرة استراتيجية ومنظمة استفتاءات.

دان سكافينو، مساعد ترامب ومدير وسائل الإعلام الاجتماعي للبيت الأبيض

دان سكافينو مدير وسائل الاعلام الاجتماعي للبيت الأبيض وكذلك مساعد ترامب. شغل سابقاً منصب المدير العام لنادي ترامب الوطني للغولف، وكان في الدائرة الداخلية لترامب لسنوات. انضم إلى حملة ترامب في فبراير/شباط 2016.

تابع ترامب مؤخراً حساب سكافينو المهني على تويتر -@Scavino45- لكنه كان يتابع الحساب الشخصي لسكافينو -DanScavino@- عدة أشهر.









كوري ليواندوفسكي، مدير حملة ترامب السابق

كان كوري ليواندوفسكي يشغل منصب مدير حملة ترامب حتى يونيو/حزيران الماضي، عندما تم رفده من الحملة بعد اختلافه مع بول مانافورت، رئيس الحملة فيما بعد.

وسرعان ما تعاقدت CNN مع ليواندوفسكي ليعمل بمثابة معلق محافظ، ولكنه استقال في نوفمبر/تشرين الثاني وسط تكهنات بأنه سيعمل في إدارة ترامب وهو الأمر الذي لم يتحقق.

كاترينا بيرسون، المتحدثة باسم حملة ترامب السابقة

خدمت كاترينا بيرسون في منصب المتحدثة الوطنية لحملة ترامب. أطلقت بيرسون مؤخراً مع عدة موظفين سابقين في الحملة مؤسسة غير ربحية تدعى "سياسات أميركا أولاً"، والتي تهدف إلى محاربة "وسائل الإعلام الليبرالية والمتحيزة".

الممثلة روما داوني، ومنتج تليفزيون الواقع مارك بورنيت

كانت روما داوني نجمة البرنامج التليفزيوني من أواخر التسعينات "Touched by an Angel" وهي المنتجة التنفيذية ونجمة القناة التاريخية "The Bible". وهي أيضاً زوجة منتج "المبتدئ (Apprentice)" مارك بورنيت.

أفادت تقارير فى ديسمبر/كانون الأول الماضي بأن بورنيت كان يساعد فى وضع خطة ترامب.

فينس ماكماهون، رئيس WWE

فينس ماكماهون، هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة WWE. علاقة ترامب مع آل ماكماهون -كل من فينس وزوجته ليندا- تعود إلى عقود مضت، ابتداء من منتصف ثمانينات القرن الماضي عندما ساعد ترامب على جلب حدثين ريسلمانيا متتاليين إلى أتلانتيك سيتي، بنيوجيرسي.









غاري بلاير، لاعب غولف محترف سابق

غاري بلاير، لاعب غولف محترف متقاعد من جنوب إفريقيا. وعلى ما يبدو، فإن ترامب أحد معجبيه منذ فترة طويلة. في عام 2014، خصص له فيلا ثنائية في ملعب ترامب ناشيونال دورال للغولف.

بيل أوريلي، مضيف في قناة فوكس نيوز

بيل أوريلي هو مضيف برنامج من The O'Reilly Factor على قناة فوكس نيوز.

لورا إنغراهام، ممقدمة في قناة فوكس نيوز

لورا إنغراهام هي مؤيدة صريحة لترامب، فضلاً عن مساهمتها في فوكس نيوز؛ إذ تظهر في كثير من الأحيان على الشبكة وغالباً ما تكون بديلة لبعض أعلى المواهب، مثل بيل أوريلي. وهي أيضاً رئيسة تحرير موقع إخباري يدعى LifeZette، والذي قام بنشر نظريات المؤامرة حول كلينتون خلال الحملة الرئاسية لعام 2016.

إيريك بولينغ، مقدم على فوكس نيوز

إريك بولينغ مقدم برنامج فوكس نيوز "The Five" ومؤلف كتاب "إيقاظ أميركا"، والذي أيده ترامب على تويتر في يونيو/حزيران.

شون هانيتي، مقدم على فوكس نيوز

شون هانيتي، مقدم شهير على فوكس نيوز، ومضيف البرنامج الإذاعي "The Sean Hannity Show".

Fox & Friends برنامج صباحي على فوكس نيوز

"Fox & Friends"، عبارة عن عرض إخباري صباحي على الكابل يقدمه بريان كيلميدي، وإينسلي إيرهارت، وستيف دوسي، وكلايتون موريس، وأبي هنتسمان.

Fox Nation، موقع رأي تديره فوكس نيوز

فوكس ناشين، موقع رأي وفيديو تديره فوكس نيوز. عندما تم إطلاقه وصفته فوكس نيوز بأنه "مجتمع يتم فيه تشجيع جميع الأميركيين على المشاركة والمناقشة والجدال".

جيرالدو ريفيرا، تابع لفوكس نيوز

جيرالدو ريفيرا، هو المضيف السابق للبرنامج الحواري "Geraldo" وضيف على فوكس نيوز.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، انضم ريفيرا إلى عدة شبكات ومنتجين تليفزيونيين قالوا إنهم كانوا يُنقبون خلال أرشيف لقطات مصورة لترامب في أعقاب شريط من وراء الكواليس عام 2005 أظهر ترامب وهو يتحدث عن جذب النساء وتقبيلهن دون إذنهن. وقال ريفيرا في البداية إنه كان لديه أشرطة "محرجة" عن ترامب، ولكن سرعان ما تراجع عن ادعاءاته.

غريتا فان سوستيرن، مقدمة على MSNBC

غريتا فان سوستيرن، مقدمة برنامج "For The Record" على MSNBC. عملت في فوكس نيوز لمدة 14 عاماً قبل مغادرتها في سبتمبر/أيلول الماضي.

آن كولتر، كاتب ومعلق محافظ

آن كولتر معلق سياسي، مؤلف، وصوت محافظ والذي يكتب في كثير من الأحيان لموقع Breitbart المحافظ ويظهر على فوكس نيوز.

تقرير درودج Drudge Report، موقع تجميع للأخبار

تقرير درودج موقع على شبكة الإنترنت يجمع الأخبار اليومية. الموقع يميل بشكل كبير إلى الجناح المحافظ، ومالك الموقع، مات درودج، كان صريحاً في دعمه لترامب.

بيرس مورغان، محرر كبير لدى ميل أونلاين









بيرس مورغان، مقدم البرنامج الصباحي البريطاني "صباح الخير بريطانيا" والمحرر المختص بشؤون الولايات المتحدة بشكل عام لدى ميل أونلاين.

مورغان صديق مقرب لترامب. قضى ترامب الكثير من الوقت في التحدث مع مورغان على الهاتف بعد الانتخابات أكثر مما قضاه مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

فريق ترامب، الحساب الرسمي للتحديثات لأنصار ترامب

ينشر حساب فريق ترامب التحديثات والأخبار الخاصة بترامب. هذا الحساب لا يُدار من قِبل ترامب نفسه، لكنه كثيراً ما يعيد نشر مشاركاته.

الماس والحرير، مدوِّنتان من أنصار ترامب

الماس والحرير -اسماهما لينيت هارداواي وروشيل ريتشاردسون- اكتسبتا الشهرة من أدائهما دور فتيات "ستومب من أجل ترامب (Stump for Trump) انضمت الاثنتان إلى ترامب على خشبة المسرح في تجمع بولاية كارولينا الشمالية في ديسمبر/كانون الأول عام 2015.

كاترينا كامبينز، عضو سابق في "المتدرب" وترامب البديل

كاترينا كامبينز، التي ظهرت في الموسم الأول من "المبتدئ (Apprentice)"، تصف نفسها بأنها "عقاب عقاري" وبديلة ترامب.

البيت الأبيض

آخر متابعة لترامب، هو حساب البيت الأبيض الرسمي على تويتر. ويقدم الحساب "أحدث أخبار ترامب (@POTUS) وإدارته".

سابقاً: ميكا برزيزينسكي وجو سكاربورو، مُضيفا "Morning Joe" على قناة MSNBC

ميكا برزيزينسكي وجو سكاربورو، هما مقدما "Morning Joe" على MSNBC. وسكاربورو -الممثل السابق للحزب الجمهوري- المحافظ مقابل لبرزنسكي صاحب الشخصية الأكثر ليبرالية.

ونبه برزيزينسكي السكرتير الصحفي لترامب، شون سبايسر، إلى تصرفاته خلال مؤتمره الصحفي الرسمي الأول.

ألغى ترامب متابعته لكل من برزيزينسكي وسكاربورو في وقت ما في عام 2017.