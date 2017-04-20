قرار توطين العمل في المولات بالسعودية ليس الأول .. سبقه اثنان لم يطبقا أحدهما من 17 عاماً

ما إن أصدرت وزارة العمل السعودية، الخميس 20 أبريل/نيسان 2017، قراراً يقضي بتوطين العمل في المولات التجارية واقتصارها على السعوديين والسعوديات، حتى بدأ السعوديون على الشبكات الاجتماعية بتداول قرارات أخرى شبيهة به والتي -بحسب أقوالهم- لم يتم تطبيقها.

فمن هذه القرارات؛ قرار يقضي بتوطين محلات بيع الخضار صدر قبل 17 عاما، وآخر صدر في مارس/آذار من عام 2016، يقضيان بتوطين محلات الاتصالات والجوالات، لكنهما لم يطبقا إلا على استحياء وفي مناطق قليلة بالسعودية.



وذلك بحسب تصريح لوزير العمل السابق الدكتور مفرج الحقباني، تحدث فيه عن فشلهم في توطين الوظائف وقال: "يعود هذا الفشل لعدم وجود التشاركية بين الأجهزة الحكومية".



وكان الاقتصادي طارق الماضي وجه تغريدة لوزارة العمل في السعودية حين أصدرت قرار توطين محلات الاتصالات ، قال فيها: "تكرُّر فشلكم في توطين (قطاعي سيارات الأجرة وأسواق الخضر) سوف يقضي على أي مصداقية لكم".

نائب وزير العمل: توطين قطاع الاتصالات قرار سيادي ولا رجعة عنه...تكرر فشلكم فى "قطاعي سيارات الأجرة وأسواق الخضار" سوف يقضي على اي مصدقية لكم — طارق الماضي (@TarekalMadi) June 10, 2016

ولقي القرار بقصر العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات) في المملكة، على السعوديين والسعوديات ردود فعل متفاوتة بين السعوديين؛ فمنهم من قال إنه لن يطبق ومصيره مصير ما سبقه من قرارات، وهذا هو ما أثار مخاوفهم، وآخرون رحبوا به في حال تطبيقه.

ولم يخفِ الأستاذ الجامعي مبارك زعير تخوفه من عدم تطبيق القرار، وكتب عبر حسابه: "قرار جميل/رائع/بديع/مميز/مهم، لكن هل يمكن تطبيقه؟ أم يموت مثل سعودة أسواق الخضار؟! وسعودة سائقي الليموزين؟ هل ثمة حوافز؟ ومراحل؟".

فيما انتقد آخرون الطريقة التي صدر بها القرار المفاجئ، " مآل كارثي إذا لم يكن القرار مبنياً على دراسة ذات تخطيط استراتيجي!".

@AbdMohsnAlmogrn @Barjasbh مآل كارثي إذا لم يكن القرار مبنيًا على دراسة ذات تخطيط استراتيجي! — مبارك بن زعير (@alzuair) April 20, 2017

كما عد بعض السعوديين هذا القرار غير كاف لعدد العاطلين عن العمل، حيث أظهرت آخر الإحصاءات أن ثمة زيادة في نسبة البطالة التي بلغت 12.3%، وذلك خلال الربع الأخير من العام الماضي 2016 بزيادة عن الربع الثالث بـ12%.

خسائر

ولم تقتصر الانتقادات الموجهة لهذا القرار على العاطلين فحسب؛ بل حتى رجال الأعمال انتقدوه ولكن من وجهة نظر مختلفة؛ إذ اعتبروه غير منطقي؛ "لأن تاجر التجزئة سيضطر إلى رفع الرواتب، وهذا ما سيكون باب خسارة له".

وكتب رجل الأعمال عبد المحسن المقرن، وهو مالك عدد من المولات التجارية في الرياض: "لمعلوميتكم، تاجر التجزئة مواطن سيخسر إن دفع راتب أكثر من 3000 ريال شهري".

وتابع: "خريجو الجامعة من الداخل والخارج في الحاسب الآلي والمحاسبة وإدارة الأعمال وغيرها من الجنسين، ليس مكانهم التوظف بمعارض التجزئة!".

#ل_وزارة_العمل

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خريجي الجامعةمن الداخل والخارج في الحاسب الألي والمحاسبةوإدارةالأعمال وغيرهامن الجنسين، ليس مكانهم التوظف بمعارض التجزئة.! — عبدالمحسن المقرن (@AbdMohsnAlmogrn) March 4, 2017

وأرجع اقتصاديون صدور هذا القرار إلى تأزّم الوضع وزيادة نسبة البطالة بين السعوديين؛ ما يجعل المولات باباً من أبواب فرص العمل التي لا بد أن تُستغل من قِبل السعوديين.

وقال الاقتصادي أحمد الجبير لـ"هافينغتون بوست عربي": "القرار أتى لأن البطالة ازدادت، وهذا سبب كاف لصدوره".

ورأى أن الكثيرين من السعوديين والسعوديات سيعملون في المولات ولو كان المرتب زهيداً؛ بسبب الظروف الاقتصادية والوضع الراهن، داعين إلى ضرورة تطبيقه.

#توطين_المولات تأييدنا لهذا القرار ليس لأنه الأفضل ولكنه مناسب للخروج من المأزق الحالي، والمحلات أصلا سيغلق كثيرا منها لضعف القوة الشرائية — برجس حمود البرجس (@Barjasbh) April 20, 2017

الاقتصادي برجس البرجس، قال إن القرار ليس الأفضل، ولكنه يعتبر خروجاً مما نحن فيه وكتب في تغريدته: "تأييدنا لهذا القرار، ليس لأنه الأفضل، ولكنه مناسب للخروج من المأزق الحالي، والمحلات أصلاً سيُغلق كثير منها لضعف القوة الشرائية".

تحديد ساعات العمل، هو السبيل الأمثل لتطبيق هذا القرار، كان هذا هو أحد الحلول المطروحة أمام وزارة العمل السعودية إذا ما أرادت أن تتكلل هذه الخطوة بالنجاح في حال تطبيقها.

وكتب عبد الله مقحم المقحم عبر حسابه الشخصي في تويتر: "توطين المولات قرار رائع وبحاجة لبعض التنظيم مثل: تحديد أوقات العمل مثلاً من 10 صباحاً إلى 6 مساء، وعدم إقفال المحلات وقت الصلاة.

فيما اشترط آخر، أطلق على اسمه سيف، أنه وفي حال أراد المسؤولون نجاح هذه الخطوة فإنه لا بد من وضع حد أدنى للرواتب، واعتبرها خطوة إيجابية تصب في صالح المجتمع.

قرار في صالح المجتمع في حال كانت أجور الموظفين تحقق الحد الأدنى للحياة الكريمةة وع قدر مجهودهم.#توطين_المولات — سيّف (@SaifAqeel) April 20, 2017

صالح التميمي، قال: "طالما الأجنبي موجود ما فيه شي اسمه #توطين_المولات مثل صيانة الجوالات أغلبهم أجانب يعملون بالخفاء، لا بد من طردهم من المملكة، وجودهم يشكل خطراً".