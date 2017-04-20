بعد وصف أردوغان "الحشد الشعبي" بالإرهابي.. العراق يستدعي سفير تركيا في بغداد



أعلن متحدث باسم الخارجية العراقية، الخميس 20 أبريل/نيسان 2017، استدعاء السفير التركي، بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان ووصفِه فصائل "الحشد الشعبي" التي تشارك في محاربة الجهاديين في العراق بأنها "إرهابية".

وقال المتحدث أحمد جمال في بيان، إن وزارة الخارجية "سلمت السفير التركي بغداد احتجاجاً رسمياً على التصريحات الأخيرة للرئيس التركي عن الحشد الشعبي" الذي تهيمن عليه فصائل شيعية تدعمها إيران.

وقال أردوغان في مقابلة مع قناة الجزيرة: "في المعركة ضد داعش بالعراق، هناك أمر يشكل صدمة؛ أعلن البرلمان العراقي أن الحشد الشعبي ليس جماعة إرهابية، لكن ما يثير الاهتمام هو من يقف وراء هذه المجموعة الإرهابية".

يُذكر أن فاتح يلدز تسلم منصبه سفيراً لتركيا في بغداد في يناير/كانون الثاني 2017.

ويتعرض رئيس الوزراء، حيدر العبادي، لضغوط من معسكره؛ بسبب وجود قواعد عسكرية تركية في شمال العراق.



