بيلا حديد: سأموت من الإثارة حال زرت فلسطين.. وأتوق للقاء جمهوري هناك

قالت العارضة الأميركية - ذات الأصول الفلسطينية - بيلا حديد، إنها ترغب في زيارة وطن أبيها فلسطين، مشيرةً إلى أنها “ستموت من الإثارة” حال أجرت الزيارة.









بيلا البالغة من العمر 20 عاماً، قالت لبرنامج “ET بالعربي” الذي يُبث على قناة MBC، إنها تشعر بحماسة شديدة للسفر إلى فلسطين، وأكثر بكثير من أي جمهور قد ينتظرها في بلادها الأم، فهي ترغب في أن تمر بهذه التجربة أكثر من أي شيء.

وجاءت تصريحات بيلا ضمن زيارتها الأخيرة لإمارة دبي، التي قضت فيها عدة أيام وشاركت العديد من صور الزيارة على حسابها بإنستغرام.

Was lost but then I found myself 👁😝@fendi by @karllagerfeld in Dubai ✈️Paris A post shared by Bella Hadid (@bellahadid) on Apr 18, 2017 at 11:53am PDT

Driving to Abu Dhabi ❤️🇦🇪🏁 A post shared by Bella Hadid (@bellahadid) on Apr 15, 2017 at 4:28pm PDT

💙💙💙I love you Dubai 💙💙💙 🙏🏼🦋🙏🏼 💙💙💙shukran ..from the bottom of my heart💙💙💙 @diormakeup A post shared by Bella Hadid (@bellahadid) on Apr 13, 2017 at 8:51am PDT

وأجابت بيلا عن سؤال حول مشاركتها في مظاهرةٍ في فبراير/شباط من عام 2017، جرت وسط مدينة نيويورك؛ احتجاجاً على قرار ترامب منع المسلمين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة من الحصول على تأشيرات بدخول الولايات المتحدة، قائلة "كنت أتظاهر دفاعاً عن النساء والرجال في كل العالم. وأنا سعيدة بهذه المشاركة رغم أني أعاني مثل المظلومين، لكني أفهم معاناتهم".

ثم أردفت، "كان والدي لاجئاً منذ أن قدم إلى أميركا، وأنا وأخي وأختي نفهم كثيراً مما يحدث حولنا".

الجدير بالذكر أن بيلا تربعت على عرش عارضات العالم، بعد أن اختارها موقع Models.com كأفضل عارضة في العام 2016، وكانت قد وقّعت عقداً مع وكالة IMG الشهيرة لتعرض الأزياء لأشهر الماركات العالمية في مختلف عواصم العالم.