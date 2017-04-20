Huffpost Arabi ar
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سميرة سعيد في لقاء مع ابنها الشاب.. والجمهور يتساءل: لم لا يتحدث المغربية؟!

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نشرت المغنية المغربية سميرة سعيد فيديو يجمعها بابنها شادي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك وحسابها على انستغرام، وذلك خلال لقائهما على قناة دبي الفضائية.





وظهر شادي يتحدث مع والدته باللهجة المصرية، وظلا يمزحان طوال المقابلة.


Funny Interview with Shady 1 ❤ #MixMusic

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اللافت في ردود فعل الجمهور، أن كثيراً من تعليقات المتابعين المغاربة تحدثت عن عدم إتقان ابنها شادي اللهجة المغربية، فيما تساءل آخرون عن السبب.

كما نشرت بعض الصحف المغربية اللقاء، متسائلة عن أسباب عدم تحدث الابن بالمغربية.



smyrtsyd

يشار إلى أن شادي هو ابن سميرة سعيد من زوجها السابق المصري مصطفى النابلسي، والذي تزوجته عقب انفصالها عن الملحن المصري هاني مهنا.

 

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