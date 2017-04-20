سميرة سعيد في لقاء مع ابنها الشاب.. والجمهور يتساءل: لم لا يتحدث المغربية؟!

نشرت المغنية المغربية سميرة سعيد فيديو يجمعها بابنها شادي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك وحسابها على انستغرام، وذلك خلال لقائهما على قناة دبي الفضائية.









وظهر شادي يتحدث مع والدته باللهجة المصرية، وظلا يمزحان طوال المقابلة.

Funny Interview with Shady 1 ❤ #MixMusic A post shared by Samira Said (@samirasaid) on Apr 17, 2017 at 4:58pm PDT

اللافت في ردود فعل الجمهور، أن كثيراً من تعليقات المتابعين المغاربة تحدثت عن عدم إتقان ابنها شادي اللهجة المغربية، فيما تساءل آخرون عن السبب.

كما نشرت بعض الصحف المغربية اللقاء، متسائلة عن أسباب عدم تحدث الابن بالمغربية.









يشار إلى أن شادي هو ابن سميرة سعيد من زوجها السابق المصري مصطفى النابلسي، والذي تزوجته عقب انفصالها عن الملحن المصري هاني مهنا.