كتبوا على حائطه شتائم وصبغوه باللون الأسود.. مجهولون يعتدون على مسجدٍ شرق ألمانيا

قام مجهولون بالاعتداء على مسجدٍ، ليلاً، بمدينة لايبزيغ، ثاني كبرى مدن ولاية ساكسونيا (شرق ألمانيا).

وقال إسماعيل أوزغان رئيس جمعية مسجد "أيوب سلطان"، الخميس، إن إمام المسجد رصد تضرر واجهة الجامع في أثناء مجيئه إلى صلاة الفجر.

وأضاف أوزغان: "لقد صبغوا جدران المسجد باللون الأسود، وكتبوا شتائم عليها".

وبيّن أوزغان أن الإمام وجد الصبغ مازال رطباً، الأمر الذي يُرجح تنفيذ الاعتداء فجراً.

وأشار إلى أنهم أبلغوا الشرطة، حيث جاءت الأخيرة إلى الجامع، وسلموها أشرطة كاميرات المراقبة.

ويوم الأربعاء، رسم مجهولون الصليب المعقوف على جدران جمعية إسلامية، تضم مسجداً في مدينة فرايبورغ جنوب غربي ألمانيا.

جدير بالذكر أن جمعية تركية أخرى تعرضت لهجوم بالحجارة من قِبل مجهولين، قبل 3 أيام، في العاصمة الألمانية برلين، حيث تهشم زجاج الجمعية.

