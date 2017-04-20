رضيعة وُلدت "فوق السحاب" تحصل على جنسية ووظيفة ومنحة تعليمية.. إليك قصة الطفلة المحظوظة

أعلنت الخطوط الجوية التركية، الخميس 20 أبريل/نيسان 2017، أنها ستتكفل بتعليم وتوفير فرصة عمل للطفلة "كاديجو" التي وُلدت على متن إحدى رحلاتها القادمة من غينيا في السابع من أبريل/ نيسان الجاري.

وقال "إكار أيجاي" رئيس مجلس إدارة الشركة، في تصريحات صحفية الخميس: "هذه الطفلة وُلدت على متن طائرتنا، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل ضمها إلى كوادرنا في الخطوط التركية عند بلوغها سن العمل".

وأضاف أيجاي: "نحن سعداء لاستقرار وتحسن الوضع الصحي للرضيعة (كاديجو) وأمها حالياً، وسنعرض عليها دعمنا حال شعورها بأية احتياجات خلال الأيام المقبلة".

ولفت المسؤول التركي إلى أن الشركة ستتواصل مع الجهات المعنية لمنح كاديجو الجنسية التركية، حال تلقيها طلباً بذلك من طرف أسرتها.

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وصعدت الفرنسية من أصل غيني "ديابي نافي"، والدة "كاديجو"، إلى طائرة الخطوط الجوية التركية المتوجهة من العاصمة الغينية "كوناكري" إلى إسطنبول عبر واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، دون أن تخبر أفراد الطاقم بأنها حامل في شهرها التاسع.

وبعد فترة قصيرة من إقلاع الطائرة، باغتت آلام المخاض نافي، وهرع طاقم الطائرة لمساعدتها، ولم يمر وقت قصير حتى تمت عملية الولادة بنجاح، لتخرج كاديجو إلى الدنيا على متن الطائرة، وسط دهشة وسعادة الركاب.