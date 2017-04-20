جدتها صعيدية ووالدتها ظهرت عارية على Playboy.. ما لا تعرفه لوبان مرشحة الرئاسة الفرنسية

أعلنت السياسية اليمينية الفرنسية المتطرفة مارين لوبان مفاجأةً، على صفحتها الرسمية بموقع تويتر، عندما كشفت أن أصولها مصرية.

وأبدت مرشحة "الجبهة الوطنية" للرئاسة الفرنسية، تعاطفها وحزنها على أقباط مصر؛ إذ قالت إن جدتها الكبرى بولين قبطية، وُلدت وعاشت معظم حياتها في مصر.

"Je voudrais avoir une pensée pour mon arrière grand-mère Pauline, copte, née en Egypte où elle vécut presque toute sa vie." #PerpignanMLP pic.twitter.com/C40eWnQK7M — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 15, 2017

وقالت لوبان في إحدى تغريداتها: "أريد أن أبدأ حديثي بالإعراب عن التعاطف والحزن لأقباط مصر".

جدتها من محافظة أسيوط

وتعود أصول ماري لوبان إلى عائلة ميكاليف عن طريق جدتها من جهة الأم، تلك العائلة المالطية التي انتشرت في شمال إفريقيا والشام، وهناك تزوجت بعرب ويهود وإيطاليين، بحسب الخبير الفرنسي في أنساب السياسيين، جان لوي بوكارونو.

واستقر أحد فروع هذه العائلة في مصر، حيث تزوجت جدة لوبان التي وُلدت في الإسكندرية بشخص فرنسي عام 1907 في القاهرة، والذي كان يعمل مشرفاً في حظائر البناء.

وقالت لوبان في إحدى حفلات العشاء التي أقيمت بمصر على هامش زيارتها في عام 2015، إن أم جدتها من جانب أمها وُلدت في محافظة أسيوط بصعيد مصر، في حين عاشت جدتها 20 عاماً في الإسكندرية، بحسب صحيفة LeFigaro الفرنسي.

ونُشرت صور لوالدة ماري لوبان وهي عارية تماماً في مجلة بلاي بوي عام 1987، وذلك بعد طلاقها من والد ماري، السياسي الفرنسي الذي اشتُهر برؤاه السياسية اليمينية المتشددة.

وكان الهدف من هذه الصور هو النكاية في زوجها ووالد ماري، والذي كان يرى أن الشيء الوحيد الذي تبرع فيه المرأة هو الواجبات المنزلية وأعمال المطبخ.

