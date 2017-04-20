النفخ لم يعد رائجاً.. موضة جديدة لتصغير الشفاه تغزو سوق عمليات التجميل

يبدو أن عمليات تكبير الشفاه ونفخها لم يعد هو الموضه الدارجة الآن؛ إذ بدأت عمليات تصغير الفم في الانتشار وإيجاد محبين لها.
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الجراحة الجديدة تعتمد على تحديد خط آخر مختلف عن خط الشفة العلوية، وخياطته إلى أسفل عند منطقة المنتصف من الشفاه لتصبح مائلة إلى أسفل، في شكل يشبه القوس حين يُغمد فيه السهم إلى النهاية.
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هذه الموضة وجدت رواجاً في بلاد جنوب شرقي آسيا، وخاصة في تايلاند، ويجريها الرجال والسيدات على حد سواء، وتبلغ تكلفة العملية بين 1500 إلى 9000 يورو.
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ومن بين الآثار الجانبية لهذه العملية، تورم الشفاه واحمرارها، والشعور بألم في أثناء الكلام، ويستمر ذلك مدة أسبوع تقريباً، بعدها يمكن للشخص إزالة خيط الجراحة يدوياً.