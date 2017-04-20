4:20 هو التوقيت العالمي لتدخين الحشيش حول العالم اليوم.. وهذه قصته

4:20 مساءً، يوم 20 أبريل/ نيسان، من كل عام، هو التوقيت العالمي الذي يدخن نبات القنب أو الحشيش فيه حول العالم، والذي يسمَّى اصطلاحاً باليوم العالمي للحشيش.

وتعود قصة هذا الوقت تحديداً إلى مجموعة صغيرة من طلبة المدارس في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، تسمِّى نفسَها بـ"والدوز"، الذين وضعوا خطة في العام 1971 للبحث عن محصول لنبات القنب، علموا أنه تم إخفاؤه في مكانٍ ما.

فشلت المجموعة في إيجاد المحصول، لكن تمت تسمية الخطة الفاشلة باسم 4:20، وهو التوقيت الذي كانت تجتمع فيه المجموعة أمام تمثال لويس باستور بساحة المدرسة، من أجل تدخين الحشيش، ومن هنا ذاع صيت القصة والتوقيت، وأصبح يُرمَز إلى تدخين القنب بالرمز 420 أو 4:20، بحسب الكاتبة إليز ماكدونو.

وتنتشر التجمُّعات في هذا الوقت من كلِّ عام في العديد من ميادين وشوارع العالم، حيث يدخنون القنب، ويرتدون ملابس عليها نقوشات النبتة، في حين يطالب آخرون في بعض الدول بتشريع استهلاكه.

فيما يلي نتعرَّف على بعض الحقائق عن نبتة القنب:

1- يوقف نمو سرطان البروستاتا

بحسب المجلة البريطانية للسرطان، فإن نبتة القنب توقف نمو الخلايا السرطانية في البروستاتا.

2- عمرها 6 آلاف عام

تعتبر نبتة القنب من أقدم النباتات التي زرعها الإنسان على وجه الأرض، حيث يصل عمر زراعتها إلى 6 آلاف عام.

3- أوروغواي هي أول من أتاحت إنتاج القنب وبيعه









تعتبر أوروغواي هي أول دولة في العالم تتيح إنتاج وزراعة وتدخين القنب.

4- 13 رئيساً للولايات المتحدة دخَّنوا القنب

بحسب موقع Elite Daily فإن 13 رئيساً للولايات المتحدة دخنوا الحشيش، خلال مراحل مختلفة من حياتهم، أبرزهم أوباما وكلينتون.

5- كارل ساغان و"الماريغوانا إعادة نظر"









يعتبر كارل ساغان من أشهر علماء الفلك وأكثرهم تأثيراً في التاريخ، واشتهر ساغان ليس بتدخين القنب فقط، وإنما دعا إلى استخدامه في كتابه "الماريغوانا إعادة نظر".