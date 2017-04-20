هذه ليست زجاجة مياه.. ولكن قهوة شفافة للحفاظ على بياض أسنانك

حالة من الدهشة سيطرت على الجميع عندما شاهدوا نوعاً جديداً من القهوة، إنها قهوة شفَّافة تماماً، وتمتلك نفس الخصائص الموجودة في القهوة العادية، ولكن بدون اللون البني الذي يترك أثره السيئ على لون الأسنان.

#london ❤️❤️❤️ #coffee #gamechanger #readytogo #clearcoffee #clrcff #slovakia A post shared by Clear Coffee (@clrcff) on Aug 17, 2016 at 8:53am PDT

الشركة السلوفاكية CLR CFF تأسست من قبل اثنين من الإخوة، واضعين في اعتبارهما الحفاظ على ابتسامة بيضاء "إنها القهوة الأولى في العالم عديمة اللون".

وعلى الرغم من العديد من الأسئلة والشكوك حول هذه القهوة، فقد رفض المؤسسان آدم وديفيد ناجي الكشف عن طريقة الحصول على المنتج، ولكن أكَّدا أنها لا تحتوي على أي مواد حافظة أو سكر أو أي نكهة اصطناعية أو مثبتات. باختصار، لا مواد كيميائية، وللقهوة قائمة مكونات متوفرة على الموقع الإلكتروني للشركة، وهي الماء والقهوة والكافيين فقط.

وتصنع القهوة الشفافة من حبيبات القهوة العربية، وستكون متاحة في زجاجات، في كل من المملكة المتحدة وسلوفاكيا. والغرض منها هو أن تشرب باردة أو كوكتيل.

ويقول ديفيد لـ Evening Standard: "نحن نشرب الكثير من القهوة مثل الآخرين، وكان علينا التعامل مع السبب الذي يؤدي إلى اصفرار الأسنان. ولم يكن هناك شيء متوفر في السوق يلبي احتياجاتنا، لذلك قررنا إنشاء الوصفة الخاصة بنا".

يباع المشروب بحوالي 10$ لكل زجاجتين أو 25$ لكل خمس زجاجات.