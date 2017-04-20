هاتفك على الوضع الصامت ولا تعرف مكانه.. هكذا يمكنك إيجاده

هل حدث يوماً أن وضعتَ هاتفك الجوال على الوضع الصامت، ثم أضعته ولم تعد تعرف أين هو؟ أو نسيت مكانه وتريد الوصول إليه؟

يبدو أن هناك حلاً لهذه المشكلة، فقط تحتاج إلى موبايل آخر وراديو في يدك.

قم بالاتصال برقم هاتفك وشغِّل الراديو على أي إذاعه، وتجوَّل في المكان الذي تركت فيه هاتفك.

وحين يقترب الراديو من مكان الهاتف ستسمع صوت التشويش في الإذاعة خلال الاتصال، وستتمكن من الوصول إلى هاتفك المختفي.

إن لم يعجبك هذا الحل التقليدي فهناك بعض الابتكارات الإلكترونية التي ستساعدك:









جهاز Qmote

هذا الجهاز الصغير الذي يبلغ ثمنه حوالي 19 دولاراً، يمكنه التحكم في الهاتف الجوال عن بعد، سواء هواتف آيفون أو أندرويد.

يمكنك من خلاله تشغيل الموسيقى أو المنبه من خلال البلوتوث، وفي حال فقدتَ جهازك في مكان قريب يمكنك من خلال Qmote تشغيل المنبه، الذي سيُرشدك إلى مكان الموبايل.

تطبيق Whistle Phone Finder

هذا التطبيق خاص بأجهزة الأندرويد، كما أنه يعمل دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، ويساعد التطبيق صاحبَ الهاتف على إيجاده من خلال تشغيل مقطع صوتي أو أغنية أو إذا قام المستخدم بالتصفير.

يمكن كذلك تغيير الطريقة التي يرد بها الهاتف على الصافرة، من خلال إعدادات التطبيق التي تمكن الشخص من اختيار الطريقة المناسبة.

تطبيق Find My iphone

ويعمل على أجهزة iOS فقط، وبمجرد فقدان هاتفك تتمكن من خلال هذا التطبيق من إيجاد مكان الهاتف على الخريطة باستخدام هاتف آخر.

ميزة هذا التطبيق أنه يكشف مكان وجود الهاتف حتى في حال كان الهاتف مغلقاً أو كانت بطاريته فارغه من الشحن.