في الذكرى الـ 30 لعرضه.. 10 حقائق غريبة عن مسلسل Simpsons الشهير



ظهرت عائلة Simpsons لأول مرة على الشاشة الفضية في الـ19 من أبريل/ نيسان من عام 1987.

وبمناسبة بلوغ هذه العائلة الكرتونية الشهيرة سن الثلاثين نستعرض لكم هذه الحقائق التي نشرها Express البريطاني احتفالاً بالمسلسل الكوميدي الأشهر في العالم.

1. أُضيفت صيحة هومر سيمبسون المحبطة "دووه" إلى قاموس أكسفورد عام 2001.

Happy 30th anniversary to #TheSimpsons! Here are some of our favorite gags https://t.co/wgWyXu0B0G pic.twitter.com/l9ec0ftLAK — Nerdist (@nerdist) April 20, 2017

2. كل شخصيات عائلة سيمبسون لديهم ثلاثة أصابع، بالإضافة إلى الإبهام في كل يد.

3. سُميت صحراء سيمبسون في أستراليا بذاك الاسم نسبةً إلى رائد الصناعة ألفريد ألان سيمبسون.

4. تُعد عائلة سيمبسون أطول برنامج هزلي أميركي، وأطول برنامج رسوم متحركة أميركي، وأطول سلسلة تلفزيونية احتلت وقت ذروة المشاهدة.

5. سُمي نهر سيمبسون في تشيلي نسبةً إلى الأدميرال الإنكليزي روبرت وينثروب سيمبسون.

6. تعيش عائلة سيمبسون في مدينة سبرينغفيلد، ولكن الأمر المحير، أي واحدة من مدن سبرينغفيلد يقصدون؟ فهناك 34 مدينة تحمل هذا الاسم في 25 ولاية أميركية مختلفة.

7. كانت أول كلمة تنطقها ليزا هي "بارت"، أما أول كلمة لماجي فكانت "دادي"، بينما أول كلمة لبارت كانت "أي كارمبا".

8. أغلق مطعم "سيمبسونز إن ذا ستراند" أبوابه لفترة تتراوح من ستة إلى عشرة أسابيع من أجل الترميمات.

9. الاسم الكامل لبارت هو بارثولوميو جوجو سيمبسون.

10. صُنفت قرية سيمبسون في مقاطعة باكينجهامشاير عام 1862 "كواحدة من أشد قرى المقاطعة العديدة بؤساً".

