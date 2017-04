في الذكرى الـ 30 لعرضه.. 10 حقائق غريبة عن مسلسل Simpsons الشهير

ظهرت عائلة Simpsons لأول مرة على الشاشة الفضية في الـ19 من أبريل/ نيسان من عام 1987.

وبمناسبة بلوغ هذه العائلة الكرتونية الشهيرة سن الثلاثين نستعرض لكم هذه الحقائق التي نشرها Express البريطاني احتفالاً بالمسلسل الكوميدي الأشهر في العالم.

1. أُضيفت صيحة هومر سيمبسون المحبطة "دووه" إلى قاموس أكسفورد عام 2001.

