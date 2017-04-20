احذر.. إذا قلتَ "بريطانيا" في سلوفاكيا ستدفع غرامة قدرها 6600 يورو

هل تعلم أن لفظ "بريطانيا العظمى" غير مستخدم في سلوفاكيا، وأن استخدامه قد يُكلِّفك دفع غرامة كبيرة!!

تمتلك هيئة الجيوديسيا ورسم الخرائط والمسح في جمهورية سلوفاكيا، وهي المؤسسة الحكومية المشرفة على هذا المجال الجغرافي، السلطة لفرض غرامة قدرها 6600 يورو على أي شخص يستخدم ذلك اللفظ داخل أي مصلحة عامة أو في نطاق العمل.

وقالت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأميركية، إنَّ الهيئة حذَّرت الإعلام السلوفاكي أنَّه، استناداً للقانون الصادر عام 1995، يجب دعوة الدولة التي تتكون من إنكلترا، واسكتلندا، وويلز، وأيرلندا الشمالية، باسم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، أو فقط المملكة المتحدة.

ومنع القانون بشكلٍ واضح استخدام اسم "بريطانيا" أو "بريطانيا العظمى"، عند الإشارة إلى المملكة المتحدة.

وقالت الهيئة إنَّها تنوي تنظيم محاضراتٍ تدريبية للتعريف بالأسماء الصحيحة قبل تطبيق أي غرامات.

ويسري القانون أيضاً على العاملين بالسفارة البريطانية الموجودة في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، ووزارة الخارجية السلوفاكية، فالعاملون هناك أيضاً غير مسموحٍ لهم باستخدام المصطلح الخاطئ.

وقال بيتر سوسكو، المتحدث الرسمي باسم مكتب وزارة الخارجية السلوفاكية، إنَّ الوزارة تستخدم اسم "المملكة المتحدة" في المستندات الرسمية، بينما تستخدم مصطلحاتٍ أخرى مفهومة أكثر للناس أثناء تواصلها معهم.

أما بريطانيا العظمى، أو بريطانيا اختصاراً، فهي ليست دولة، إنَّما هي الجزيرة الكبرى بين مجموعة الجزر البريطانية، وموطن إنكلترا، واسكتلندا، وويلز. وبالرغم من ذلك، ما زال اللفظ يُستَخدَم أحياناً بشكلٍ مرسل للإشارة إلى المملكة المتحدة.