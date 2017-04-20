ويل سميث "جني" في فيلم "علاء الدين" أشهر الأساطير العربية

ذكرت تقارير صحفية فنية، أن الممثل الأميركي الأسمر ويل سميث، هو المرشح الرئيسي لأداء دور "الجنِّي" في فيلم ديزني المقبل "علاء الدين"، بعد أن قرَّرت الشركة تحويل أشهر أفلام الكرتون التي أنتجتها إلى أفلام، يقوم ببطولتها ألمع نجوم هوليوود، وكان باكورتها فيلم Beauty and the Beast، الذي يُعرض حالياً في كل العالم، ولقي نجاحاً باهراً.

Will Smith is now in early talks to play the Genie in Disney’s live-action #Aladdin re-imagining. https://t.co/3MW2BYngAy — Entertainment Weekly (@EW) April 19, 2017

وأورد موقع Dead Line الخبرَ واصفاً إياه بالحصري، ويفيد بأن الممثل البالغ من العمر 48 يُجري بالفعل محادثاتٍ مع مخرج العمل البريطاني غاي ريتشي، ليقوم بدور الجِنِّي، وسبق للممثل الراحل روبن ويليامز أن أدَّى صوت الشخصية في النسخة الكرتونية من الفيلم، التي عُرضت بنجاح فاق كل التوقعات عام 1992، وحصل على جائزتي أوسكار في نفس العام.

ووصف الموقع اختيار سميث للدور بـ"الموفق"، نظراً لتفوق الممثل الذي عُرف في العالم في بداياته الفنية بأدوار كوميدية، أشهرها Fresh Prince Of Bel Air، ثم Men In Black، ثم Bad Boys.

الفيلم يحكي قصة الرواية العربية الشهيرة، عن شاب من العامة يدعى علاء الدين، يقع في حب ابنة والي مدينة بغداد الأميرة ياسمين، ويتمنى الزواج منها بمساعدة "الجني" الذي شهد قصة غرامهما في رحلات قاما بها على بساط سحري تجولا فيه حول المدينة قبل أن يكتشف أمرهما.