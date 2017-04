ويل سميث "جني" في فيلم "علاء الدين" أشهر الأساطير العربية

ذكرت تقارير صحفية فنية، أن الممثل الأميركي الأسمر ويل سميث، هو المرشح الرئيسي لأداء دور "الجنِّي" في فيلم ديزني المقبل "علاء الدين"، بعد أن قرَّرت الشركة تحويل أشهر أفلام الكرتون التي أنتجتها إلى أفلام، يقوم ببطولتها ألمع نجوم هوليوود، وكان باكورتها فيلم Beauty and the Beast، الذي يُعرض حالياً في كل العالم، ولقي نجاحاً باهراً.

Will Smith is now in early talks to play the Genie in Disney’s live-action #Aladdin re-imagining. https://t.co/3MW2BYngAy

— Entertainment Weekly (@EW) April 19, 2017