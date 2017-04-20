طلب منه فحص نسبة الكحول في جسمه.. شرطي سويدي يوقف طفلاً يقود سيارته لتجاوزه السرعة

في واقعة طريفة نشرت مواقع سويدية صورة لشرطي يستوقف طفلاً، يبلغ من العمر عاماً واحداً، والذي كان يقود سيارة صغيرة مخصصة للأطفال.

ونشرت الشرطة السويدية بمنطقة كفلينغ (جنوب البلاد) الصورة عبر صفحتها على فيسبوك. وقال الشرطي إنه أوقف الطفل السائق في يوم عيد الفصح "بتهمة تجاوز حدود السرعة".

وقالت والدة الطفل لصحيفة "إكسبرسن" إن الشرطي سأل ابنها هل يوافق على النفخ في الجهاز المخصص لفحص نسبة الكحول في جسمه، فهزّ الطفل رأسه، كعلامة على أنه غير موافق على ذلك، وفقاً لما ذكرت عدة مواقع إخبارية.

وذكرت الوالدة أنهم كانوا في نزهة خارج المنزل برفقة الطفل الذي كان يقود سيارته، حيث أشعلت سيارة الشرطة وراءهم الأضواء الزرقاء وطلبت من سائق السيارة أن يتوقف جانباً.

وفي نهاية الأمر، وبعد الحوار مع الطفل، داعب الشرطيان بيتر وسيمون، الطفل صاحب السيارة الأودي، وطلبا من والدته أن يلتقطا معه صورة على أن يتم نشرها على فيسبوك، فوافقت.