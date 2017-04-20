زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان تفجِّر مفاجأة: أصولي مصرية

فجَّرت اليمينية الفرنسية المتطرفة مارين لوبان مفاجأة من العيار الثقيل، على صفحتها الرسمية بموقع تويتر، عندما كشفت أن أصولها مصرية.

مرشحة الجبهة الوطنية للرئاسة الفرنسية، التي أبدت تعاطفها وحزنها على أقباط مصر، قالت إن جدتها الكبرى بولين قبطية، ولدت وعاشت معظم حياتها في مصر.

وقالت لوبان في أحدى تغريدات: "أريد أن أبدأ حديثي بالإعراب عن التعاطف والحزن لأقباط مصر"

"Je veux commencer par exprimer toute ma compassion et ma tristesse aux Coptes d'Egypte." #PerpignanMLP pic.twitter.com/rA4iEv30rn — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 15, 2017

وفي سلسلة تغريدات على صفحتها أدانت لوبان الهجمات التي تعرَّض لها أقباط مصر في طنطا والإسكندرية يوم أحد السعف، وراح ضحيتها 45 قتيلاً وعشرات الجرحى.

وقالت لوبان: "أريد أن أقول إن جدتي الكبرى بولين، قبطية، ولدت وعاشت معظم حياتها في مصر".

"Je voudrais avoir une pensée pour mon arrière grand-mère Pauline, copte, née en Egypte où elle vécut presque toute sa vie." #PerpignanMLP pic.twitter.com/C40eWnQK7M — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 15, 2017

وتخوض زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان معركة انتخابية، لتحقيق انتصار تاريخي في الانتخابات الرئاسية الفرنسية بعد فشل والدها قبل 15 عاماً، مدعومة في ذلك بموجة قومية تجتاح أوروبا.

وتراهن لوبان على استياء الفرنسيين حيال البطالة والهجرة، وتدعو إلى الخروج من اليورو وفرض ضرائب على المنتجات المستوردة، كما تَعِد بتعليق اتفاقيات شينغن لحرية تنقل الأفراد داخل الاتحاد الأوروبي، وطرد الأجانب المدرجة أسماؤهم على لوائح التطرف لدى أجهزة الأمن، وإلغاء حق الجنسية للمولودين على الأراضي الفرنسية.