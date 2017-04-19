أردوغان لـ"الجزيرة": سوريا تُقسم قطعة قطعة .. وإيران تمارس سياسة فارسية تؤلمنا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن ما يحدث في سوريا حالياً هو تقسيم لها قطعة قطعة، على حد وصفه.

وأضاف أردوغان خلال لقائه مع شبكة الجزيرة، مساء الأربعاء 19 أبريل/نيسان 2017، ضمن برنامج "بلا حدود" مع الإعلامي أحمد منصور، أنه أبلغ نظيره الأميركي، دونالد ترامب، أنه لا بد من إنهاء وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

وأشار أردوغان إلى أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما خدعه، ولكنه يؤمن بأن السياسة الأميركية ستتغير. .

وفيما يتعلق بما يجري في العراق، قال أردوغان إن ما يحدث هناك يؤلم تركيا وهي لا تتعامل معه على أساس القومية والمذهب، لكنه فيما يخص الملف الإيراني حذر من أن طهران تنتهج سياسة انتشار وتوسع فارسية أصبحت تؤلم أنقرة.

وبشأن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، قال الرئيس التركي إن أوروبا تمارس النازية والفاشية مع تركيا، ولا يمكن فهم ما تفعله إلا أنه حرب ضدها، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يفِ بوعوده بخصوص اللاجئين ولم يدفع الأموال الموعودة.

وعن نتائج الاستفتاء الذي جرى في تركيا بشأن التعديلات الدستورية وتحويل نظام الحكم إلى رئاسي، قال أردوغان إن الدكتاتور لا يخرج من صندوق الانتخاب، مشدداً على أنه "يتبع رأي الصندوق".

وأشار الرئيس التركي إلى أن الأوروبيون كانوا يتوقعون أن لا تمر التعديلات الدستورية، وانتقد طريقة مراقبة الاتحاد الأوروبي للاستفتاء وقال "منظمة "الأمن والتعاون" الأوروبي لا يمكن لها أن ترسل أناس غير محايدين لتقييم الاستفتاء هذا غير مقبول"

وعاد أردوغان للهجوم من جديد على أوروبا التي تعرقل دخول تركيا الاتحاد الأوروبي وقال "أنتم لستم ديمقراطيون انتم كذابون".

وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية قال إنها ليست من أجل أردوغان ولكن من أجل أي رئيس يختاره الشعب بالانتخابات الرئاسية عام 2019







