هذه مهندسة الصداقة بين أردوغان ولوهان.. وسوريا "كلمة السرّ"

قالت صحيفة The Times البريطانية، إن صحفيةً تركيةً مقربةً من الرئيس رجب طيب أردوغان تقف وراء العلاقة الودية التي تربطه بالممثلة الأميركية ليندسي لوهان.

The Times، التقت الصحفية التركية هلال كابلان، والتي قالت إنها نسقت لقاءً بين أردوغان ولوهان في أثناء الزيارة التي أجرتها الأخيرة إلى تركيا في يناير/كانون الثاني 2017.

ويعرف عن كابلان (35 عاماً) نشاطها الاجتماعي، حيث شاركت في العديد من الفعاليات المطالبة بإلغاء حظر الحجاب في المدارس والجامعات التركية، كما تكتب في الشأن السياسي لصحف Taraf وYenişafak وSabah التركية.

وبحسب اللقاء الذي نقلته النسخة التركية من موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، فإن كابلان تحمست إلى تنسيق اللقاء بالنظر إلى اهتمام نجمة هوليوود بقضية اللاجئين السوريين الذين تستضيف تركيا 3 ملايين منهم على أراضيها.

ففي يناير/كانون الثاني 2017، زارت لوهان الرئيس أردوغان وقرينته أمينة في القصر الرئاسي بأنقرة، تزامناً مع استقبالهما الطفلة السورية بانا العابد الفارّة من حلب المحاصرة.

حينها، علّقت لوهان على الزيارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، قائلةً إن دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان والسيدة الأولى في تركيا لها هو أمر مثل الخيال.

What a dream it is for Mr. President Erdogan and The First Lady to invite me to their home.… https://t.co/OXYd9en9TZ

— Lindsay Lohan (@lindsaylohan) January 27, 2017