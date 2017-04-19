عائض القرني يثير جدلاً على شبكات التواصل بسبب مقال نشره "الجزيرة.نت" قبل 6 أعوام

أثار الداعية السعودي الشيخ عائض القرني، الثلاثاء 18 أبريل/نيسان،2017 جدلاً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي؛ بسبب مقال نشره موقع "الجزيرة.نت" الصادر باللغة الإنكليزية عام 2011.

القرني، أشار إلى عثوره على مقالات ومقاطع في موقع "الجزيرة.نت"، تسيء إلى بلاده وإلى علماء المملكة ودعاتها، وتلصق بهم تهمة نشر الإرهاب في العالم.

1- عثرت على مقالات ومقاطع في موقع الجزيرة بالانجليزي تتهم بلادنا ودعاتنا وعلماءنا بنشر الإرهاب في العالم، وهذا باطل. pic.twitter.com/aB6IYEBLFH — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) ١٨ أبريل، ٢٠١٧

اللافت، أن مقالَي الرأي اللذين أشار إليهما الداعية السعودي كانا قد نُشرا باللغة الإنكليزية قبل 6 سنوات، أحدهما للناشط في حقوق الإنسان إندونيسي الجنسية Jack Hewson، حول علاقة الإسلام بالتطرف، والآخر للكاتبة السعودية مي يماني، حول قتل الولايات المتحدة زعيم "القاعدة" أسامة بن لادن عام 2011.

وشرح الداعية السعودي في سلسلة من التغريدات موقف الإسلام من العنف، ودور السعودية في مكافحة الإرهاب والتطرف.

2- بلادنا تقوم على منهج الوسطية والاعتدال كما في كتاب الله وسُنّة رسوله ﷺ لا إفراط ولاتفريط والكل يجتهد لتحقيق:

"وكذلك جعلناكم أمّة وسطاً" — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) April 18, 2017

3-بلادنا اكتوت بالإرهاب سنين عديدة، وأكثر دولة تضررت من الإرهاب وويلاته هي السعودية وهي أكثر من حارب الإرهاب. — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) April 18, 2017

4-الكثير من الدول العظمى والصديقة تعتمد على خبرات السعودية في مكافحة الإرهاب، وقد أُعلن هذا وبينهم تعاون في ذلك. — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) April 18, 2017

5-السعودية حاكمت المُتطرفين والإرهابيين بحكم الشرع لأنهم خرجوا عن منهج الوسطية والاعتدال الذي تقوم عليه بلادنا. — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) April 18, 2017

6-هذه خطب الحرمين مكة والمدينة مُسجّلة ومُذاعة بلغات العالم ليس فيها إلّا الدعوة إلى الوسطية والاعتدال والسماحة واليُسر. — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) April 18, 2017

الكاتب الصحفي القطري عبد الله العذبة، عقّب على تغريدة القرني برابط مقال الكاتبة السعودية مي يماني الذي يعود إلى مايو/أيار 2011، وقت مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في أبوت آباد، الواقعة على بُعد 120 كم عن إسلام آباد، في عملية اقتحام أشرفت عليها وكالة الاستخبارات الأميركية .

مقال الكاتبة بموقع الجزيرة فهو يعود لـ 2011 والموضوع يثار في 2017!

يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا..https://t.co/dcAPwT09N2 — عبدالله العذبة (@A_AlAthbah) ١٩ أبريل، ٢٠١٧

أحد المغردين طالبه أيضاً بالكشف عن كيفية عثوره على المقال وتساءل: "هل (عثرت)على المقال أم أخذته من مغردين للوطن تحت بند (والقائمين عليها)؟ أم (وما ملكت أيمانكم)؟".

@NimerMohammed2 @UmQr @Dr_alqarnee ياشيخ سائل يقول:هل(عثرت)على المقال أم أخذته من مغردون للوطن تحت بند(والقائمين عليها)؟

أم(وماملكت أيمانكم)؟

أرجو الإجابة ياشيخ بارك الله فيك pic.twitter.com/dTJZ4YqvPy — Alrumaihi# هل الصمله (@fawaz4754) April 19, 2017

اللافت أبضاً، أن تغريدة الداعية عائض القرني سبق أن نشرها قبل يوم حساب على تويتر يدعى "الوطن".

قناة #الجزيرة تعاود نشاطها بالتحريض وتوجيه الإتهامات والأكاذيب وتتهم #السعودية بنشر التطرف في #إندونيسيا وتحاول ربطها الميليشيات الإرهابية. pic.twitter.com/1Y4sk8sDU5 — مغردون للوطن (@wa6ani_1) April 17, 2017

بعض متابعي القرني على حسابه بتويتر انتقد طرح مثل تلك الأفكار الآن واعتبر استدعاءها في هذا التوقيت محاولةً لإشعال الفتنة بين المسلمين.

@Dr_alqarnee شيخي الفاضل، أُشهد الله على حبي لك فيه

المقالة من 2011، ومن أثارها الأن يريد الوقيعة بيننا قال ﷻ إِن جَاءَكُمْ فَاسقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا — جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) April 19, 2017

وسبق أن أثار الداعية عائض القرني جدلاً مشابهاً بعد تغريدة مدح بها ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

كما تداول سعوديون منشوراتٍ للقرني من قبلُ قالوا إنها ليست له؛ ومنها ما ورد في كتابه "محمد كأنك تراه"، والتي قالوا فيها إنه نسب قصيدة كتبها الشاعر الراحل نزار قباني، بمناسبة ذكرى ميلاد عبد الناصر، الموجودة في ديوان "أبجديات الياسمين"، حيث جمع أبيات متفرقة منها دون الإشارة إلى المصدر.

