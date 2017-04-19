تظهر النجمة سيلينا غوميز في أغلب الأحيان بمكياج خفيف، يتلاءم مع شكلها ويجعلها أكثر نعومةً وهدوءاً. شكل سيلينا غوميز وعدد المعجبين بها، قد يجعلان الكثيرات يرغبن في الظهور بمكياجها.

وعلى الرغم من أن المكياج الخفي أو "النو ميك آب"، الذي تعتمده الممثلة يسجّل عودة قوية على الساحة، خلال هذا الموسم، فإن تطبيقه ليس سهلاً كما تظن بعض الفتيات؛ ذلك أن إتقانه يتطلب بذل القليل من الجهد.

ويتزامن دخول فصل الربيع واقتحام الفساتين الخفيفة خزانة ملابسنا، مع البساطة التي تغلب على روتين التجميل الذي نتبعه. وفي هذا الصدد، عاد المكياج الخفي أو "النو ميك آب" ليكتسح الساحة من جديد.

وفي الأثناء، لا يمكن الاقتصار على كريم النهار فقط للتمتع بإطلالة متميزة، ومن ثم، يبدو "النو ميك آب" أمراً معقداً أكثر مما نظن. ولحسن الحظ، كشف خبير المكياج الشهير، هانغ فانغو، خبير تجميل الفنانة سيلينا غوميز، أسرار تطبيق "النو ميك آب" في 3 خطوات بسيطة.

المرحلة الأولى: العناية بالبشرة

في حقيقة الأمر، يرتكز المكياج الناجح على أمر أساسي، ألا وهو اتباع روتين للعناية بالبشرة لا تشوبه شائبة. وأشار فانغو إلى أن توفير الترطيب اللازم للبشرة يعتبر عاملاً أساسياً حتى تتمتعي بمظهر متألق وتتمكني من تطبيق المكياج الخفي.

وأضاف الخبير الذي يسعى إلى إظهار غوميز بأحسن صورة، أنه لا بد من تنظيف البشرة جيداً قبل الشروع في وضع أي مسحوق تجميل. وفي المرحلة الثانية، اقترح تطبيق سيروم خفيف قبل وضع كريم النهار مع الحرص على تدليك البشرة. خلافاً لذلك، لا يجب السهو عن ترطيب المنطقة المحيطة بالعينين والشفاه.

المرحلة الثانية: مكياج الوجه

في الحقيقة، يبدو من الصعب أن تتجاوز البشرة فصل الشتاء دون التأثر بتقلبات الطقس، ونتيجة لذلك، فهي بحاجة إلى قليل من المساعدة لاستعادة بريقها. وأوضح خبير تجميل النجوم، فانغو، أن الهدف من تطبيق هذا النوع من المكياج هو إعادة التألق والصحة للبشرة. ومن ثم، يُفضّل اعتماد كريم أساس ذي قوام كريمي، حيث إن المنتجات التي تكون على شكل بودرة قد تتلف المظهر الطبيعي للمكياج.

المرحلة الثالثة: مكياج العيون والشفاه

يتربّع المكياج الخفي أو "النو ميك آب" على عرش صيحات التجميل، حيث تعتمده معظم الفتيات، سواء في العمل أو لحضور حفلة ما.

فضلاً عن ذلك، يمكن تطبيق المكياج الخفي خلال عطلة الأسبوع للتمتع بالنزهات والطقس الجميل.

ونوه هانغ فانغو بأهمية مكياج العيون والشفاه، حيث أفاد بأن أفضل أسلوب يتمثل في "وضع القليل من ظلال العيون ذات الألوان الفضية أو الذهبية؛ وذلك حتى تضفي سحراً وجمالاً على الزاوية الداخلية للعين. أما فيما يتعلق بالشفاه، فيجب اعتماد أحمر الشفاه اللماع للانتقال من أجواء العمل إلى أجواء الاحتفال. وفي حال كانت بشرتك شاحبة، فلا تترددي في استخدام بودرة التسمير لاستعادة نضارة البشرة وحيويتها".