"انظر لأي مكان به مشاكل فستجد هناك إيران".. وزير الدفاع الأميركي يهاجم طهران من الرياض

قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الأربعاء 19 أبريل/نيسان 2017، إن إيران تلعب دوراً يزعزع الاستقرار في المنطقة، لكن يتعين التصدي لنفوذها؛ من أجل التوصل إلى حل للصراع اليمني من خلال مفاوضات برعاية الأمم المتحدة.

وقُتل ما لا يقل عن 10 آلاف شخص وشُرّد ما يربو على 3 ملايين آخرين في حرب اليمن التي دخلت عامها الثالث. ويكابد ملايين الأشخاص للحصول على الطعام.

وقال ماتيس للصحفيين في الرياض، بعد اجتماع مع كبار المسؤولين السعوديين: "في كل مكان تنظر، إن كانت هناك مشكلة في المنطقة فستجد إيران".

وأضاف: "علينا التغلب على مساعي إيران لزعزعة استقرار بلد آخر وتشكيل ميليشيا أخرى في صورة حزب الله اللبناني، لكن النتيجة النهائية هي أننا على الطريق الصحيح لذلك".