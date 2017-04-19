الأمن المغربي يوقف شرطياً دلّل "ابن ملياردير" تورط في حادث بدلاً من اعتقاله

أوقفت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب مفتش شرطة لم يقم بمهامه في حادث مرور تورط فيه شاب تم ربطه بإحدى أشهر العائلات الغنية في منطقة الصحراء المغربية، وأثارت الواقعة ردود فعل واسعة على الشبكات الاجتماعية.

وكان شاب مغربي ظهر في فيديو يقود سيارة فيراري وهو يتناول خمراً، ثم ظهر فيما بعد وقد اصطدم بسيارة أخرى وعمد إلى الاستهزاء من رجال الشرطة، وبدلاً من توقيفه قامت بنقله سيارة إسعاف إلى أحد المستشفيات فيما يبدو.









وأشار رواد الشبكات الاجتماعية إلى أن الشاب هو حمزة الدرهم نجل الملياردير الراحل محمد الدرهم، ولم يتسنَّ لـ"هافيغنتون بوست عربي" التأكد من ذلك، ولكن حسابات على إنستغرام وفيسبوك تحمل اسم حمزة الدرهم وصوراً هي للشخص ذاته.









وقال بيان أصدرته مديرية الأمن الوطني، إنه تم تسجيل تجاوزات وإخلالات مِهنية في حق الشرطي الذي كان يسجل مخالفة الحادثة التي وقعت بالعاصمة الرباط، يوم الإثنين 17 أبريل/نيسان 2017، وذلك في انتظار انتهاء البحث في القضية.

وفتحت الشرطة القضائية بالرباط بحثاً، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد ظروف وملابسات الحادثة.

الفيديو أثار استفزاز مغاربة على الشبكات الاجتماعية.









وما زالت تعليقات رواد فيسبوك الغاضبة مستمرة؛ حتى بعد استدعاء الشرطة حمزة الدرهم.































