عبادي الجوهر: وصفتهم بالـ"خناشير" لا "الخنازير".. وفوضى تعقب حفله في أبها

نفى المطرب السعودي عبادي الجوهر ما تداوله مستخدمو الشبكات الاجتماعية عن وصفه جمهوره الرجالي بالـ"خنازير"، موضحاً عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه استخدم لفظ "خناشير".

وكان مغردون تناقلوا الأربعاء 19 أبريل/نيسان 2017 مقطع فيديو يُظهر الجوهر وهو يقول: "خلني أخلص مع الخناشير"، في أثناء حديثه إلى مجموعة سيدات طلبن التقاط صورة تذكارية بعد حفلٍ أحياه في أبها السعودية، حيث اختلف المغردون حول ما قاله الجوهر بين "خنازير" و"خناشير".

محبتكم راس مالي الذي كسبته من مشواري الفني فهل من الممكن ان اسيئ لجمهوري.

"الخناشير" معناها الرجال في اللهجة الحجازية. — عبادي الجوهر (@abadialjohar1) ١٩ أبريل، ٢٠١٧

@abadialjohar1 بغض النظر يابًو ساره كنت اتمنى ان تعتذر عن إقامة الحفل بسبب شهداء الوطن

اما خناشير فسبق وسمعناها من الفنان خالد سامي pic.twitter.com/gnMROWZ9q2 — عبدالله حفظه الله (@n7t2015) April 19, 2017

كما انتقد مغردون فتاةً ظهرت في فيديو عبرت خلاله عن رغبتها في "تمشيط شارب" الجوهر؛ تعبيراً عن شدة إعجابها به.









حفل الجوهر الذي أقيم على "بحيرة السد" بأبها الجديدة، جاء ضمن فعاليات اختيار أبها عاصمةً للسياحة العربية في عام 2017.

إلا أن بعض الحاضرين عبّروا عن ضيقهم من ضعف تنظيم الحفل، الذي تمّ بدعوة عامة من الجهة المنظمة لجميع المواطنين.

وبحسب ما تم تداوله على الشبكات الاجتماعية، فإن الحاضرين فوجئوا بأن الاستعدادات لم تكن تستوعب العدد الكبير الذي لبّى الدعوة؛ ما تسبب في الكثير من الفوضى وأعمال التخريب.

صفوف السيارات امتدت لما يقارب 5 كيلومترات بعيداً عن مقر الحفل؛ ما اضطر الحضور إلى السير لمسافات طويلة على أقدامهم، وسط محاولات لرجال الشرطة للسيطرة على الوضع.

















يشار إلى أن لجنة السياحة بالجامعة العربية منحت أبها لقب عاصمة السياحة العربية في ديسمبر/كانون الأول 2016، بعدما تفوقت المدينة السعودية بطبيعة مناخها وأنماطها السياحية، ومكانتها التاريخية، وموروثها الثقافي والاجتماعي، والبيئة الزراعية الفريدة، والمهرجانات الخاصة بها، حسب رئيس منظمة السياحة العربية بندر آل فهيد.