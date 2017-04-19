على مشارف الـ 50.. جوليا روبرتس تحصل على لقب المرأة الأجمل في العالم للمرة الخامسة!!

أعلنت مجلة People الأميركية اختيارها الممثلة الأميركية العالمية جوليا روبرتس لتحمل لقب "أجمل امرأة في العالم لعام 2017"، وذلك للمرة الـخامسة، وهو رقم قياسي لم تحصل عليه غيرها من النجمات من قبل.

وبحسب تقرير نشرته النسخة الأميركية من "هافينغتون بوست"، فإنها بهذا العدد من الألقاب تجاوزت كلاً من الممثلتين جنيفر أنستون وميشيل بفايفر.

وكانت روبرتس قد حصلت على اللقب لأول مرة عام 1991 وكانت تبلغ من العمر آنذاك 23 عاماً، وهي السنة ذاتها التي شهدت تألقها في فيلم Pretty Woman الذي وضعها على خارطة الشهرة وجعل منها نجمة عالمية.

ونُقل عن الممثلة تعليقها على نيلها اللقب، قائلةً: "شكراً للإطراء.. أعتقد أنني أتوهج حالياً".

Nobody plays a game of "firsts and lasts" quite like Julia Roberts! Click the link to see the full story! https://t.co/lQ8Et5jVHj pic.twitter.com/VncQvEWKiY — People EW Network (@PeopleEWNetwork) April 19, 2017

بدوره، قدّم رئيس تحرير المجلة المرموقة، غيس غاكيل، تفسيره لاختيار الفنانة لتكون نجمة غلاف العدد الذي يعرف بـ"عدد المرأة الأجمل في العالم" سنوياً، قائلاً:

"لقد بدا الأمر منطقياً لجوليا وهي في عامها الـ49.. جوليا لم تظهر قط أجمل من الآن.. جمالها ينبع من ثقتها بنفسها، بالإضافة إلى ذكائها وتمتعها بحس الفكاهة.. ينبع من قابليتها للتطور وهي تستمر في تقديم أجمل الدوار بتاريخها.. ويكمن في موهبتها التي تجعلها قادرة على خلق شخصيات جديدة وقدرتها على سرد الحكايات التي تنقلنا إلى عوالم جديدة.. وتكمن أيضاً في تقديرها لعائلتها التي أعطتها الأولوية في حياتها".

الجدير بالذكر أن قائمة جميلات العالم الكاملة لعام 2017 ستصدر في عدد المجلة المعروف باسم "الأجمل" والذي سيوزع الجمعة 21 أبريل/نيسان، فيما تساءل تقرير "هافينغتون بوست" عمّن سيصاحب روبرتس في القائمة التي تتربع على عرشها، لافتاً إلى أن المتربعات على عرشها كنّ في أغلب الأحيان من ذوات البشرة البيضاء.

فمنذ عام 1990، فازت باللقب 4 ممثلات "ملونات"؛ هن: جنيفر لوبيز، وهالي بيري، وبيونسيه ولوبيتا نيونغ.