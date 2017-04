"الشرق الأوسط يجعلني أكثر قرباً إلى الله".. تايسون عن افتتاح أكاديميته بدبي

يختار دبي مقراً لافتتاح أكاديميته الرياضية العالمية الجديدة

سيُعلِن أسطورة الملاكمة الأميركي المسلم مايك تايسون افتتاح أكاديميته الرياضية الدولية في دبي الشهر المقبل.

وكشف بطل العالم السابق في الوزن الثقيل عن موعد المؤتمر الصحفي المقبل من خلال حساباته على مختلف الشبكات الاجتماعية هذا الأسبوع، قائلاً: "سأكون بدبي في الرابع من مايو/أيار المقبل؛ من أجل مؤتمرٍ صحفي للإعلان عن مشروعٍ تجاري دولي جديد".

I'll be in Dubai May 4th for press conference to announce a new international business venture...https://t.co/a8Q5i6fOW9 pic.twitter.com/yBwic2k4uA

