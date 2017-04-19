بالإجماع.. الهيئة الوطنية للصحافة تقبل استقالة رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام المصرية

وافقت الهيئة الوطنية للصحافة في مصر، الأربعاء 19 أبريل/نيسان 2017، على استقالة أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام، كبرى الصحف الحكومية، والتي تقدم بها احتجاجاً على ما وصفه بالتدخل في إدارة المؤسسة.

وقال حاتم زكريا عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة التي تشكلت مؤخراً وافقت بإجماع الآراء، في اجتماعها الأربعاء، على استقالة النجار، الذي كان يشغل المنصب منذ يناير/كانون الثاني 2014.

ونشرت البوابة الإلكترونية لصحيفة الأهرام نص استقالة النجار، التي قال فيها إنه يرفض "البقاء في المنصب بلا صلاحيات" بعد تلقيه خطاباً من الهيئة الوطنية تلزمه فيه بعدم اتخاذ أي قرارات مالية أو إدارية حتى تخطره بما يستجد.

ولم يتسنَّ الاتصال بالنجار للتعقيب.

ويقتصر دور رئيس مجلس الإدارة على النواحي المالية والإدارية وليس له صلة برسم السياسات التحريرية، لكن ظهر للعلن أكثر من مرة خلاف النجار مع محمد مهدي علام، رئيس تحرير الأهرام، في أمور تتعلق بالمحتوى الصحفي.

وينتقد النجار الحكومة من آن لآخر في مقالاته، وأعلن رفضه اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمتها مصر مع السعودية العام الماضي والتي تضمنت نقل تبعية جزيرتين بالبحر الأحمر للمملكة.

وتشكلت الهيئة الوطنية للصحافة -التي تختص بإدارة المؤسسات الصحفية الحكومية- بموجب قانون جديد صدر في ديسمبر/كانون الأول وحلت محل ما كان يعرف باسم المجلس

الأعلى للصحافة.

وأدى رئيس وأعضاء الهيئة اليمين القانونية أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي.



ومن المتوقع أن تجري الهيئة تغييرات في رؤساء مجالس ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية الحكومية قريباً.



وقال زكريا إن الهيئة ستتولى تسيير شؤون صحيفة الأهرام حتى اختيار رئيس مجلس إدارة جديد خلفاً للنجار.



