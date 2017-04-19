المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا يرفض إلغاء نتائج الاستفتاء

رفضت اللجنة العليا للانتخابات بتركيا طعونًا قدمتها 3 أحزاب معارضة لإلغاء نتيجة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية الذي أجري الأحد وانتهى باقرارها.

وفي بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء 18أبريل/ نيسان 2017 قالت اللجنة العليا للانتخابات إنها رفضت الطعون المقدمة من قبل أحزاب الشعب الجمهوري، والشعوب الديمقراطي، والوطن، بعدم القانونية الكاملة للاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية الذي أجري في 16 نيسان/ أبريل الجاري، وإلغاؤه.

وأشار البيان إلى أن اللجنة عقدت اجتماعاً صباح اليوم وبحثت فيها الطعون الثلاثة كلا على حدا، وتم رفض الطعون، من قبل 10 أعضاء من اللجنة في حين وافق عليها عضو واحد فقط، وبذلك تم رفض الطعون على إلغاء نتيجة الاستفتاء بأغلبية الأصوات.

وأمس الثلاثاء أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، تقديم طعن، إلى اللجنة الانتخابية العليا، مطالبًا بعدم اعتماد نتائج الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.

ومساء 16 أبريل/نيسان الجاري، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن، تصويت الناخبين لصالح التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي.

وأوضح في مؤتمر صحفي، أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء بلغ 24 مليونًا و763 ألفًا و516 مواطنًا، والمصوتين بـ"لا" 23 مليونًا و511 ألفًا و155 مواطنًا.

وأضاف غوفن أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يومًا كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.

