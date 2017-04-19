وصفوها بالحمقاء.. كيم كارداشيان تشعر بالسعادة لإصابتها بالإنفلونزا لهذا السبب!

تعرضت كيم كارداشيان لموجة انتقاداتٍ عنيفةٍ بعد أن وصفت الإنفلونزا بأنها "حِميةٌ غذائيةٌ رائعة"، واتهامها بنشر أفكارٍ غير صحيةٍ عن شكل الجسد لمتابعيها الصغار.

ونشرت كيم بحسب موقع The Telegraph، الأربعاء 19 أبريل/نيسان 2017، أنها "سعيدةٌ" لإصابتها بالفيروس؛ إذ ساعدها ذلك على فقدان بعض الوزن قبل ظهورها في حفل ميت غالا الخيري.

وكتبت نجمة تليفزيون الواقع في تغريدتها على موقع تويتر: "الإنفلونزا يُمكن أن تكون حِميةً غذائيةً رائعة، سعيدةٌ للغاية لأنني أُصبت بها قبل حفل ميت غالا الخيري"، مشيرةً إلى أنها خسرت 6 أرطال من الوزن (نحو 2.7 كيلو غرام).

The flu can be an amazing diet. So happy it came in time for the Met lol #6lbsdown — Kim Kardashian West (@KimKardashian) April 19, 2017

وعلَّق أحد الأطباء على تغريدة كيم قائلاً: "الإنفلونزا يُمكن أن تكون مرضاً يهدد الحياة! أنصح بالحصول على تطعيم الإنفلونزا السنوي!".

وكتب مستخدمٌ آخر على تويتر: "هل قالت كيم كارداشيان إن الإنفلونزا حميةٌ غذائيةٌ رائعةٌ بالفعل؟ أي نوعٍ من الحمقى يُمكن أن يصدق هذا؟!".

وأوضحت مستخدمةٌ أخرى أنها أمٌ لطفلة صغيرة، في تغريدةٍ، قائلةً: "تخيلي أنك تقولين هذا الكلام لابنتك بعد مرضها...".

@KimKardashian Now imagine saying that to your daughter after she gets sick... — kirst the worst (@kirakirst) April 19, 2017

وأضاف مستخدمٌ آخر: "هذا الكلام يُرسل رسالةً خطيرةً ويروِّجُ لفكرة اتباع عادةٍ غير صحيةٍ كطريقةٍ فعالةٍ لفقدان الوزن، لكنني أتساءل عن أسباب انتشار اضطرابات الأكل".