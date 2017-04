وصفوها بالحمقاء.. كيم كارداشيان تشعر بالسعادة لإصابتها بالإنفلونزا لهذا السبب!

تعرضت كيم كارداشيان لموجة انتقاداتٍ عنيفةٍ بعد أن وصفت الإنفلونزا بأنها "حِميةٌ غذائيةٌ رائعة"، واتهامها بنشر أفكارٍ غير صحيةٍ عن شكل الجسد لمتابعيها الصغار.

ونشرت كيم بحسب موقع The Telegraph، الأربعاء 19 أبريل/نيسان 2017، أنها "سعيدةٌ" لإصابتها بالفيروس؛ إذ ساعدها ذلك على فقدان بعض الوزن قبل ظهورها في حفل ميت غالا الخيري.

وكتبت نجمة تليفزيون الواقع في تغريدتها على موقع تويتر: "الإنفلونزا يُمكن أن تكون حِميةً غذائيةً رائعة، سعيدةٌ للغاية لأنني أُصبت بها قبل حفل ميت غالا الخيري"، مشيرةً إلى أنها خسرت 6 أرطال من الوزن (نحو 2.7 كيلو غرام).

The flu can be an amazing diet. So happy it came in time for the Met lol #6lbsdown

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) April 19, 2017