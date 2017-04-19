البرلمان البريطاني يوافق على انتخابات تشريعية مبكرة

وافق البرلمان البريطاني، الأربعاء 19 أبريل/نيسان 2017، على اقتراح رئيسة الوزراء المحافظة، تيريزا ماي، إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في الثامن من يونيو/حزيران، وذلك قبل بدء مفاوضات بريكست.

وصدّق النواب على إجراء الانتخابات التي دعت إليها ماي، الثلاثاء، بغالبية 522 صوتاً مقابل 13 بعد ساعة ونصف الساعة من المناقشات.

وكانت ماي بحاجة لدعم أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 650 عضواً لإجراء انتخابات مبكرة.

وتريد ماي الاستفادة من نقطة الضعف هذه لتعزيز أغلبيتها البالغة حالياً 17 مقعداً في مجلس العموم.

كان من المقرر ألا تجرى انتخابات عامة في بريطانيا قبل 2020، لكن ماي قالت الثلاثاء إنها ترغب في تقديم هذا الموعد إلى الثامن من يونيو/حزيران؛ لتعزيز موقفها في مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وقد تواجه ماي ناخبين يشعرون بالملل مع خوضهم رابع عملية اقتراع حاسمة لمستقبل المملكة المتحدة في 4 سنوات، بعد الاستفتاء على استقلال اسكتلندا في 2014 والانتخابات التشريعية في 2015 والاستفتاء على بريكست في يونيو/حزيران 2016.

