أم حلا الترك: أبوها يستغل حسابها على انستغرام.. ودنيا باطما تدعو: "الله يغلبك على كل خبيثة"

للتنويه فقط الاولاد بخير وللعلم حساب حلى ليس لديها اي علاقه بهذا الاكونت ابوها غير الرقم السري حتى حلى ما بتعرفه فأي صور او تعليقات حلى لا علاقة لها بها أبدا ونحن الاولاد وانا والجده ليس لنا اي تصريحات او تعليقات نحن تاركين جميع الأمور بيد مكتب المحامية الشيخة سلوى الخليفة للتعامل مع جميع الأمور وان كنّا تريد نشر أي خبر سيكون من خلال حسابي فقط شاكرين للجميع تعاونهم وتفهمهم ونرجو من الجميع إعطائنا مساحة من الهدوء لتعود جميع الأمور لطبيعتها #monaalsaber123

A post shared by Mona123 (@monaabdulahalsabeer123) on Apr 16, 2017 at 7:44am PDT