أم حلا الترك: أبوها يستغل حسابها على انستغرام.. ودنيا باطما تدعو: "الله يغلبك على كل خبيثة"

قالت منى السابر، والدة المغنية البحرينية حلا الترك، عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام، إن طليقها محمد الترك، زوج الفنانة المغربية دنيا باطما، هو من ينشر على حساب حلا، وأن الطفلة لا تملك الرقم السري للدخول عليه.

وأشارت السابر، التي حصلت على حكم من المحكمة بحضانة الأطفال بعد أن كانوا يعيشون مع والدهم وزوجته، إلى أن أولادها بخير.

وطلبت الأم من كل من يتابع القصة أن يتفهموا الأمر وأن يتركوا للأسرة مساحة من الهدوء لتعود جميع الأمور لطبيعتها.

للتنويه فقط الاولاد بخير وللعلم حساب حلى ليس لديها اي علاقه بهذا الاكونت ابوها غير الرقم السري حتى حلى ما بتعرفه فأي صور او تعليقات حلى لا علاقة لها بها أبدا ونحن الاولاد وانا والجده ليس لنا اي تصريحات او تعليقات نحن تاركين جميع الأمور بيد مكتب المحامية الشيخة سلوى الخليفة للتعامل مع جميع الأمور وان كنّا تريد نشر أي خبر سيكون من خلال حسابي فقط شاكرين للجميع تعاونهم وتفهمهم ونرجو من الجميع إعطائنا مساحة من الهدوء لتعود جميع الأمور لطبيعتها #monaalsaber123 A post shared by Mona123 (@monaabdulahalsabeer123) on Apr 16, 2017 at 7:44am PDT

ومباشرة قبل نشر منى السابر خبر عدم تحكم ابنتها حلا في حسابها، نُشرت على الصفحة الخاصة للمغنية البحرينية صورة لأيادٍ رُسم عليها وجه ضاحك، وفي تعليق على الصورة كُتب "One happy family". ويتضح أن الصورة لمحمد الترك وأطفاله مع دنيا باطما.

One happy family ❤❤❤ @alturkproductions @dunia_batma @7amood_11jr A post shared by Hala Alturk🖤☠️.(حلا الترك) (@halamalturk) on Apr 15, 2017 at 2:27pm PDT

ومن جانبها، كانت دنيا باطما قد نشرت صور احتفال زوجها بعيد ميلادها، وكتبت في تعليق عليها: "الله يغلبك على كل خبيثة وخبيث".