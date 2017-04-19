"سيلفي" يعيد عبد الحسين عبد الرضا إلى الشاشة الصغيرة في رمضان

رغم غيابه عن جدول أعمال رمضان 2017، فاجأ الفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا جمهورَه بالمشاركة في مسلسل "سيلفي 3"، مع الممثل السعودي ناصر القصبي، الذي سيعرض خلال الشهر الكريم على شاشة MBC.

ونشر القصبي عبر حسابه الرسمي على تويتر تغريدة شكر لعبد الرضا، لقبوله المشاركة في إحدى حلقات المسلسل.

شرفني الفنان القدير عبدالحسين عبدالرضا بمشاركتة كضيف شرف كبير في سيلفي3

العمل مع أستاذ بحجم ابو عدنان متعه عظيمه . — ناصر القصبي (@algassabinasser) April 18, 2017

ويظهر الفنان الكويتي كضيف شرف مع القصبي في حلقة واحدة، تعيده بعد غياب العامين للشاشة الصغيرة.

وكان آخر أعمال عبد الرضا التلفزيونية مسلسل "العافور"، الذي عُرض في رمضان 2015، وسبقه مسلسل "أبو الملايين مع ناصر القصبي أيضاً في العام 2014، فيما اكتفى العام الماضي بمسلسل "الزرازير" الإذاعي.









وعن سبب غيابه عن المنافسات الرمضانية قال عبد الحسين عبد الرضا في حوار سابق لقناة العربية، إن المشكلة تكمن في النص، موضحاً أن عدة نصوص عُرضت عليه من كافة العالم العربي، لكنه لم يجد بها أيَّ جديد.