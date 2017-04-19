Huffpost Arabi ar
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"سيلفي" يعيد عبد الحسين عبد الرضا إلى الشاشة الصغيرة في رمضان

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رغم غيابه عن جدول أعمال رمضان 2017، فاجأ الفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا جمهورَه بالمشاركة في مسلسل "سيلفي 3"، مع الممثل السعودي ناصر القصبي، الذي سيعرض خلال الشهر الكريم على شاشة MBC.

ونشر القصبي عبر حسابه الرسمي على تويتر تغريدة شكر لعبد الرضا، لقبوله المشاركة في إحدى حلقات المسلسل.



ويظهر الفنان الكويتي كضيف شرف مع القصبي في حلقة واحدة، تعيده بعد غياب العامين للشاشة الصغيرة.

وكان آخر أعمال عبد الرضا التلفزيونية مسلسل "العافور"، الذي عُرض في رمضان 2015، وسبقه مسلسل "أبو الملايين مع ناصر القصبي أيضاً في العام 2014، فيما اكتفى العام الماضي بمسلسل "الزرازير" الإذاعي.



abdalhsynabdarrda

وعن سبب غيابه عن المنافسات الرمضانية قال عبد الحسين عبد الرضا في حوار سابق لقناة العربية، إن المشكلة تكمن في النص، موضحاً أن عدة نصوص عُرضت عليه من كافة العالم العربي، لكنه لم يجد بها أيَّ جديد.

 

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