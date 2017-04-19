"كبيرة بالسيسي وبجيشها".. عاصي الحلاني يغني للرئيس المصري من جنوب سيناء (فيديو)

غنَّى المطرب اللبناني عاصي الحلاني للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في حفلٍ أقامه الحلاني بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، شرقي مصر.

حيث استبدل كلمات من أغنية "عظيمة يا مصر"، لإضافة اسم الرئيس المصري، إذ تقول الكلمات الأصلية للأغنية: "كبيرة بشبابها وبجيشها وبالهمة أبطال رجالها"، ليغني الحلاني: "كبيرة بالسيسي وبجيشها وبالهمة أبطال رجالها".









كما غيَّر المطرب اللبناني كلمات أغنية "لبناني" بالقول: "عيد الجيش اللبناني"، بدلاً من "عيد المجد اللبناني".









جدير بالذكر أن الحلاني أحيا الحفل في أحد فنادق شرم الشيخ، بحضور محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، ومساعد وزير الداخلية، ومدير الأمن، في إطار احتفالات عيد الربيع.