مصر تتسلم أول غواصة بحرية من ألمانيا.. وهذه مواصفاتها

وصلت الأربعاء، 19 أبريل/نيسان 2017، إلى سواحل مدينة الإسكندرية، الغواصة الأولى ضمن صفقة تشمل 4 غواصات ألمانية، دعماً للقوات البحرية المصرية.

وقال التلفزيون المصري، إن الغواصة وصلت مقرَّ قيادة القوات البحرية بمنطقة "رأس التين" بالإسكندرية (شمالاً)، وهي من طراز "تايب 209 - 1400"، تم بناؤها بترسانة شركة "تيسن جروب" بمدينة كيبل الألمانية "على أعلى مستوى تكنولوجي".

مواصفاتها

وحسب المصدر ذاته، فإن الغواصة "تستطيع الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحري، وتصل سرعتها إلى 21 عقدة، ويبلغ طولها 73.60 متر، وبإزاحة تصل إلى 1400 طن".

كما أوضح أن الغواصة "لها القدرة على إطلاق الصواريخ والطوربيدات، وتم تزويدها بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات، بما يُمكّنها من حماية أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية".

وفي 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت وزارة الدفاع المصرية أنها ستتسلم الغواصة الأولى "ضمن 4 غواصات ستنضم للخدمة بالقوات البحرية طبقاً لبرنامج زمني محدد".

ومنذ وصول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في يونيو/حزيران 2014، إلى سدة الحكم، تشهد مصر اهتماماً غير مسبوق بالتسليح، حيث عقدت القوات المسلحة عدداً من الصفقات العسكرية مع عدة دول، بينها روسيا وفرنسا وألمانيا.